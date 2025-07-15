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Президент Беларуси провел встречу с ректором Пекинского университета
Белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, пишет БЕЛТА.
В эти дни делегация Пекинского университета посещает Беларусь. Ключевым событием программы визита станет открытие в БГУ Белорусско-китайского центра фундаментальных научных исследований.
Как сообщалось , 25 июня 2024 года Александр Лукашенко на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских университетов поддержал инициативу вузов Беларуси и КНР о создании Центра фундаментальных исследований. "Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы - наши друзья, вы - наши братья, вы на нас можете рассчитывать", - сказал Президент.
Первым шагом к реализации проекта стало создание в ноябре 2024 года китайского филиала центра на базе Пекинского университета. Открытие аналогичного учреждения в Беларуси на базе БГУ позволит обеспечить эффективное взаимодействие ученых двух стран, повысить качество совместного обучения специалистов и подготовки научных кадров. Ожидается, что результатом деятельности центра станут многопрофильные, междисциплинарные фундаментальные и прикладные разработки и исследования.
Пекинский университет - крупнейшее и важнейшее высшее учебное заведение Китая. Он был основан в 1898 году. В университете проходят обучение около 50 тыс. студентов, среди которых более 3 тыс. - иностранцы.