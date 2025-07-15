Президент Беларуси провел встречу с ректором Пекинского университета

Как сообщалось , 25 июня 2024 года Александр Лукашенко на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских университетов поддержал инициативу вузов Беларуси и КНР о создании Центра фундаментальных исследований. "Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы - наши друзья, вы - наши братья, вы на нас можете рассчитывать", - сказал Президент.