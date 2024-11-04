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Президент Беларуси провел встречу в Баку с Александром Вучичем

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Баку на полях Всемирного саммита по климату провел встречу с Президентом Сербии Александром Вучичем, пишет БЕЛТА.

"Думаю, нам надо интенсифицировать отношения. При всех наших сложностях, которые существуют", - сказал Александр Лукашенко.

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