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Президент Беларуси провел встречу в Баку с Александром Вучичем
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Баку на полях Всемирного саммита по климату провел встречу с Президентом Сербии Александром Вучичем, пишет БЕЛТА.
"Думаю, нам надо интенсифицировать отношения. При всех наших сложностях, которые существуют", - сказал Александр Лукашенко.
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