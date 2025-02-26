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Президент Беларуси проводит совещание по вопросу новой системы регулирования цен
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля собрал совещание по новой системе регулирования цен, пишет БЕЛТА.
"У нас в повестке дня важнейшая тема - новая система регулирования цен. Я ее часто называл "справедливой формулой", которую вы должны были выработать и внести на рассмотрение. То есть домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили. На первый взгляд, это сейчас не так актуально для Беларуси, как это было в 2022 году. Тогда мы наблюдали откровенную ценовую вакханалию. Пришлось вмешиваться, в том числе и Президенту, чтобы остановить данный произвол ультимативно. Именем революции остановили", - отметил Александр Лукашенко.