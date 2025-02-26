Президент Беларуси распорядился определиться к апрелю с системой регулирования цен

Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение правительству к апрелю определиться с новой системой регулирования цен. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства, пишет БЕЛТА.

По словам первого вице-премьера, поскольку сама тема ценообразования очень тонкая и сложная, полемика во время совещания была достаточно активной и даже эмоциональной.

"Для Президента все, что связано с обеспечением социальных стандартов жизни каждого человека, вопрос номер один. Поэтому дискуссия была активная. Правительство предложило два варианта: первый - краткосрочный, второй - среднесрочный. Краткосрочный построен на предложении бизнеса, с которым мы очень плотно, детально отрабатывали подходы, которые устраивали бы бизнес", - рассказал Николай Снопков.