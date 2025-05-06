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Президент Беларуси рассказал, чего страшно боятся за рубежом
Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, провел параллели между героическими страницами тех баталий и современностью, рассказав, чего оппоненты за рубежом страшно боятся.
Глава государства отметил, что в годы Великой Отечественной войны советские бойцы воевали и погибали, причем порой сознательно. "Они шли, не боясь. Это примеры для нас. И они сегодня за рубежом этого страшно боятся. Этого страшно боятся", - сказал он.
В этой связи Александр Лукашенко упомянул специальную военную операцию России в Украине. "Я внимательнейшим образом наблюдаю, погружен в специальную военную операцию. Заточенные российские воины, воюя против нацизма, своей жизни не жалеют. Почему, откуда? Оттуда. Вот этого те, кто сегодня бряцают оружием на наших границах, больше всего боятся", - заявил Президент.