Президент Беларуси рассказал, чего страшно боятся за рубежом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, провел параллели между героическими страницами тех баталий и современностью, рассказав, чего оппоненты за рубежом страшно боятся.

Глава государства отметил, что в годы Великой Отечественной войны советские бойцы воевали и погибали, причем порой сознательно. "Они шли, не боясь. Это примеры для нас. И они сегодня за рубежом этого страшно боятся. Этого страшно боятся", - сказал он.