Президент Беларуси рассказал, как проводят эксперимент по получению большого урожая картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Любанский район Минской области рассказал об эксперименте по получению практически небывалого урожая картофеля, информирует БЕЛТА.

"Вчера с Назаровым (управляющий делами Президента Юрий Назаров) обсуждали тему. Алексей, это важно для тебя, - обратился Президент к председателю Минского облисполкома Алексею Кушнаренко. - Мы там эксперимент проводим в "Восходе". Посадили картошку на злобу. И организовали полив. То ли 10, то ли 20 гектаров. Но полив".

Глава государства рассказал, что урожай обещают собрать более 1 тыс. центнеров с гектара, в то время как обычно средняя урожайность этой культуры в Беларуси варьируется в районе 300 ц/га.

"Он где-то там посмотрел. И наши сделали поливалку эту. Но это же, представляешь, в три раза меньше площадь", - отметил глава государства.

"Нам надо иметь это в виду. У нас же реки, озера кругом, а не хватает влаги. Так давайте поливать хотя бы овощи, картошку эту. Где-то фрукты, сады посадим и будем продавать. Может, теплицы, может, открытый грунт, овощи. Это надо подумать", - добавил Александр Лукашенко.