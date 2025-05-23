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Президент Беларуси рассказал, как проводят эксперимент по получению большого урожая картофеля

Президент Беларуси рассказал, как проводят эксперимент по получению большого урожая картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Любанский район Минской области рассказал об эксперименте по получению практически небывалого урожая картофеля, информирует БЕЛТА.

"Вчера с Назаровым (управляющий делами Президента Юрий Назаров) обсуждали тему. Алексей, это важно для тебя, - обратился Президент к председателю Минского облисполкома Алексею Кушнаренко. - Мы там эксперимент проводим в "Восходе". Посадили картошку на злобу. И организовали полив. То ли 10, то ли 20 гектаров. Но полив".

Глава государства рассказал, что урожай обещают собрать более 1 тыс. центнеров с гектара, в то время как обычно средняя урожайность этой культуры в Беларуси варьируется в районе 300 ц/га.

"Он где-то там посмотрел. И наши сделали поливалку эту. Но это же, представляешь, в три раза меньше площадь", - отметил глава государства.

"Нам надо иметь это в виду. У нас же реки, озера кругом, а не хватает влаги. Так давайте поливать хотя бы овощи, картошку эту. Где-то фрукты, сады посадим и будем продавать. Может, теплицы, может, открытый грунт, овощи. Это надо подумать", - добавил Александр Лукашенко.

Cтоит отметить, что в истории действительно есть подобные высокие урожаи картофеля, причем они достигались еще в середине прошлого века в Советском Союзе. Самой высокой урожайности в мире добилась Анна Юткина, звеньевая колхоза в Кемеровской области, которая в 1943 году собрала 1414 центнеров картофеля с гектара. Этот рекорд был установлен в 1943 году и до сих пор не побит.

сельское хозяйствокартофельАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси