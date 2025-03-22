Президент Беларуси рассказал о причинах выбора Караева на пост руководителя Гродненской области

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах выбора кандидатуры Юрия Караева для назначения на пост председателя Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Порядок и дисциплину вы держите там, вы знаете, что без дисциплины и порядка, без технологической дисциплины мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать, - отметил глава государства. - Как сложится ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит, надо, это должно быть сделано. И вы это можете делать. Поэтому из ряда кандидатур, которые предлагались, я все-таки принял решение назначить вас губернатором Гродненской области. Естественно, депутаты областного Совета вас еще там потерзают, согласно закону. Но они о вас хорошего мнения. Меня это радует".

"Меня удовлетворяет еще и то, что вы - человек военный. Ситуация на западных границах, лучше меня знаете, что там происходит. Поэтому эта ваша черта военная с тем, что вы даже сельское хозяйство там освоили за это время (почти 5 лет работали помощником), это тоже хорошая школа была. И я заметил, что вам это нравится", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства в целом уверен, что Юрий Караев справится с поставленными перед ним задачами, в том числе с необходимостью еще более глубоко вникнуть в вопросы сельского хозяйства. "Вы справитесь с этим еще и потому, что там хватает специалистов-аграриев. Там неплохой первый заместитель (первый зампред облисполкома Юрий Валеватый. - Прим. БЕЛТА). Я так понимаю, он аграрий у нас", - сказал Президент.

"Он лучшим агрономом был в свое время", - подтвердил Юрий Караев.

"Он и сейчас у нас на хорошем счету. Я просто даже побоялся его, честно говоря, оттуда забирать. Зная, что он вам будет хорошей опорой и помощником", - добавил Александр Лукашенко.

Говоря о Юрии Караеве, глава государства также отметил его хорошие организаторские способности. "Поэтому при всех недостатках, а они у нас у всех есть (и у меня, и у вас, и у других), надо сказать, что у вас достаточно хороший крен в сторону положительного. И очень надеюсь, что губернатором вы там сработаете, - заявил Президент. - Опыт ваш будет очень важен в дальнейшем. Военные люди совсем молодыми уходят на пенсию, что тоже никуда не годится. Может быть, они помогут нам и в народном хозяйстве. Я думаю, помогут. Поэтому за вами будущее".

В начале марта текущего года Юрий Караев был назначен исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома. После того, как бывший руководитель области Владимир Караник занял пост вице-премьера.