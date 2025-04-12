Президент Беларуси рассказал, почему бизнесу нельзя "шалить" с ценами

Глава государства заявил, что в Беларуси мудро поступили, когда взялись за ценообразование с целью выработать формулу справедливой цены. " К чему это привело? Прежде всего наши производители, особенно очень умные бизнесмены, поняли, что процесс под контролем, шалить нельзя - спросят, а то и посадят, откровенно говоря. Поэтому, ребята, давайте в этой ситуации спокойно вместе выработаем справедливое поведение на рынке ", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что такой подход вовсе не нацелен против каких-либо видов бизнеса и задача их "загубить" не ставилась. Ведь частный сектор формирует значительную долю бюджета. В Минске, например, это порядка половины бюджета столицы, а по стране - около 40 %. "Я не хочу, чтобы мы загубили бизнесменов, - сказал Президент. - Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Я же это прекрасно понимаю. Поэтому я хочу, чтобы люди занимались предпринимательством, что-то создавали, творили и прочее, но не мешайте другому. Не вытаскивайте последнее из тех, кто создал нам эту страну, того поколения, которое сегодня на пенсии, учителей, врачей…" - подчеркнул глава государства.