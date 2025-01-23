Президент Беларуси: Сейчас Беларусь вышла на траекторию развития

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Начав с решения насущных вопросов выживания в начале пути, Беларусь сейчас вышла на траекторию развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 января на церемонии вручения символов Государственного знака качества, сообщила БЕЛТА.
"Начав с решения насущных вопросов выживания в начале своего пути, мы сейчас вышли на траекторию развития. Развития, я очень надеюсь, серьезного", - отметил глава государства.
По его словам, где-то рывок уже обеспечен, например, по продуктам питания, а где-то сделан задел на будущее - в деревообработке, электротранспорте. "Упор надо делать на то, что мы умеем делать, и то, для чего у нас есть сырье", - убежден Александр Лукашенко.