Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!

Программа развития юго-восточного региона Могилевской области будет обновлена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА .

Глава государства подчеркнул, что государство всегда подставит плечо настоящим труженикам. Поэтому, например, с 2015 года работает программа развития юго-восточного региона Могилевской области. Уже вложено порядка 2 млрд белорусских рублей. На эти деньги сделано немало.

"Действие этой программы будет продолжено, но в обновленном виде. Она станет стратегической и будет содержать не только преференции, без которых не обойтись. Необходимо обозначить конкретные новые проекты, прежде всего в сфере промышленности. Основная же задача - дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территорий. Сильные регионы - это сильная страна!" - подчеркнул Александр Лукашенко.