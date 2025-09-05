Президент Беларуси собирает совещание по вопросам развития сферы криптовалюты

У Президента Беларуси Александра Лукашенко 5 сентября пройдет совещание по вопросам развития сферы криптовалюты, сообщает БЕЛТА.

Беларусь в свое время одной из первых в мире начала на государственном уровне создавать условия для развития сферы криптовалюты. В 2018 году вступил в силу подписанный Президентом Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики". Документ создал беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и предоставил серьезные конкурентные преимущества стране в формировании цифровой экономики.

С того времени рынок криптовалют, развитие сферы цифровых знаков постоянно находятся в поле зрения главы государства. В этом году Президент поручил более пристально присмотреться к процессам майнинга: "Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее", - сказал глава государства, обращаясь 4 марта этого года к вновь назначенному министру энергетики Анатолию Кушнаренко. Тем более, как подчеркнул Президент, аналогичным путем идут Соединенные Штаты Америки, крупнейшая экономика мира. Они объявили о решении держать криптовалюту в качестве госрезервов.