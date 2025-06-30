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Президент Беларуси согласовал назначение руководителей в местных органах власти
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, пишет БЕЛТА.
Виктор Рафалович согласован на должность заместителя председателя Брестского облисполкома, он будет курировать вопросы социальной сферы. Андрей Болтрик займет должность заместителя председателя Гродненского облисполкома, в его ведении будут вопросы экономики.
На должность председателя Ганцевичского райисполкома согласован Павел Волчёк. Валентин Ундруль будет руководить Буда-Кошелевским райисполкомом, Александр Атрошенко - Рогачевским, Дмитрий Шпиганович - Хойникским, Сергей Гайков - Чечерским.
Сергей Андреев согласован на должность главы администрации Советского района Гомеля, его коллегой по Центральному району города станет Дмитрий Згурский.
Никита Реут согласован на должность председателя Дзержинского райисполкома. Вячеслав Лопатко сменит должность первого зампредседателя Смолевичского райисполкома на председателя Крупского райисполкома. Минский район возглавит Денис Колесень, Столбцовский - Андрей Атрушкевич, Пуховичский - Александр Маевский и Горецкий - Николай Орлёнок.