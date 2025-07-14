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Президент Беларуси: сотрудничество с Санкт-Петербургом для нашей страны - приоритет приоритетов
Сотрудничество с Санкт-Петербургом для Беларуси - приоритет приоритетов. Это связано с глубиной, особой духовностью и идейностью в двусторонних отношениях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает БЕЛТА.
"Я очень ценю, как и все белорусы, наши добрые теплые отношения с Санкт-Петербургом", - подчеркнул белорусский лидер.
Говоря на тему отмечаемого в нынешнем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко отметил, что самые пострадавшие люди в этой войне - белорусы и ленинградцы. И именно ленинградцы в послевоенный период оказали существенную поддержку белорусам и городу Минску в восстановлении и возрождении. "Именно ленинградцы первыми пришли к нам на помощь. От Ленинграда и наука в Академии наук (Беларуси - ред.) отчасти зарождалась и проходило восстановление разрушенной страны. Поэтому у нас очень существенная глубина наших отношений, основанная на этом братстве", - сказал Президент.
"Ленинград для нас, Питер - приоритет приоритетов", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что это связано не только с неплохим уровнем развития торгово-экономического сотрудничества. Президент рассчитывает, что в ближайшее время стороны в этом плане перешагнут отметку в 2,5 млрд долларов. "Мы это можем сделать. Дело не только в этом. А дело в этой духовности, идейности, которая является основой наших взаимоотношений", - сказал Александр Лукашенко.
Официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Беларусь приурочен к 25-летию побратимских связей между Санкт-Петербургом и Минском. В 2024 году товарооборот достиг 2,46 млрд (110,5 % к уровню 2023 года), экспорт - 1,66 млрд(111,2 %), импорт - 793,2 млн долларов(109,1 %). По итогам января - мая текущего года товарооборот также имеет динамику к росту.