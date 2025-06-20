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Президент Беларуси: Страна богата, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди
Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.
Глава государства констатировал, что уже сложилась добрая традиция встречаться в конце учебного года с выдающимися выпускниками вузов и педагогами.
"Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас - молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы - старшее поколение - смогли сохранить для вас", - сказал Президент.
Слова благодарности Александр Лукашенко адресовал преподавателям за воспитание молодежи, преданной родной стране, уважающей традиции и оберегающей ценности белорусского народа.
"Труд педагога важен и очень непрост. Вы вложили педагогический талант и огромные душевные силы в каждого ученика. Спасибо вам, уважаемые наставники", - сказал глава государства.
Всех выпускников Президент поздравил с окончанием учебного года и пожелал, чтобы выбранная дорога вела только к успеху.
"Сегодня для вас особенный день. В нем легкая грусть от прощания с родными стенами альма-матер и очень приятное предвкушение будущих ваших побед. Есть такой афоризм: гений - это один процент вдохновения и девяносто девять процентов тяжелой работы - пота", - сказал белорусский лидер.
"Я вам желаю быть трудолюбивыми, и знайте: сейчас наступает ваше золотое время. Не бойтесь трудностей, сложных задач. И, как я всегда говорю, делайте все вовремя, не откладывайте на потом. Потому что потом будут другие проблемы и задачи, которые вам предстоит решать. И, самое главное, не отступайте, если ошиблись. В жизни бывает всякое. Будут и ошибки, будут неудачи. Но, как говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает. Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так", - напутствовал Александр Лукашенко.