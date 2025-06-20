Президент Беларуси: Страна богата, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди

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Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что уже сложилась добрая традиция встречаться в конце учебного года с выдающимися выпускниками вузов и педагогами.

"Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас - молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы - старшее поколение - смогли сохранить для вас", - сказал Президент.

Слова благодарности Александр Лукашенко адресовал преподавателям за воспитание молодежи, преданной родной стране, уважающей традиции и оберегающей ценности белорусского народа.

"Труд педагога важен и очень непрост. Вы вложили педагогический талант и огромные душевные силы в каждого ученика. Спасибо вам, уважаемые наставники", - сказал глава государства.

Всех выпускников Президент поздравил с окончанием учебного года и пожелал, чтобы выбранная дорога вела только к успеху.

"Сегодня для вас особенный день. В нем легкая грусть от прощания с родными стенами альма-матер и очень приятное предвкушение будущих ваших побед. Есть такой афоризм: гений - это один процент вдохновения и девяносто девять процентов тяжелой работы - пота", - сказал белорусский лидер.