Президент Беларуси: Убежден, что для большинства белорусов День Независимости означает мир

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День Независимости для большинства жителей Беларуси означает мир. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул во время церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы".

"Сегодня мы - миллионы белорусов - отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины. Встречаем его летним утром в святом месте, среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что освобождение столицы Беларуси 3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" вернуло этот мир на израненную белорусскую землю и стало важным этапом на пути к Великой Победе. "Именно здесь, на подступах к сердцу Родины, сомкнулось кольцо "Минского котла" вокруг группировки фашистов, после разгрома которой в считанные недели была освобождена вся Беларусь", - напомнил Президент.

"Сегодня по воле народа эту знаковую дату Великой Отечественной войны мы празднуем в День Независимости. И отдаем дань памяти тем, кто пал смертью храбрых за наше мирное настоящее. Мы вспоминаем жертв войны и чествуем наших дорогих ветеранов войны и труда, чьи стойкость, мужество и любовь к Родине будут всегда примером для нас и будущих поколений. Низкий поклон и вечная слава всем, кто погиб за свободу и независимость родной Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.