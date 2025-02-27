Президент Беларуси утвердил порядок награждения медалью в честь 80-летия Победы в ВОВ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля подписал указ № 80 "О юбилейной медали", которым утверждено положение о порядке награждения медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях реализации решения Совета глав государств - участников СНГ от 9 сентября 2024 года об учреждении единой юбилейной медали в честь 80-летия Великой Победы.

Данная медаль изготавливается из металла золотистого цвета. На ее лицевой стороне изображены фигуры красноармейцев, водружающих над рейхстагом Знамя Победы, и граненая пятиконечная звезда в окаймлении лаврового венка.