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Президент Беларуси утвердил порядок награждения медалью в честь 80-летия Победы в ВОВ

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля подписал указ № 80 "О юбилейной медали", которым утверждено положение о порядке награждения медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях реализации решения Совета глав государств - участников СНГ от 9 сентября 2024 года об учреждении единой юбилейной медали в честь 80-летия Великой Победы.

Данная медаль изготавливается из металла золотистого цвета. На ее лицевой стороне изображены фигуры красноармейцев, водружающих над рейхстагом Знамя Победы, и граненая пятиконечная звезда в окаймлении лаврового венка.

Юбилейной медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем и гетто, а также лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание населения и увековечение памяти о героях, участниках и жертвах ВОВ.

80-летие ПобедыАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси