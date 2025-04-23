Президент Беларуси вручил государственные награды

Гордиться достижениями и чтить подвиг победителей. В преддверии 9 Мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды. Праздничная неделя наполнена событиями, которые в очередной раз позволяют отдать дань уважения нашим героям и чествовать тех, кто сегодня вносит вклад в развитие страны.

Ежедневно на общий успех и новые общие победы работают аграрии, люди в погонах, промышленники, медики, люди культуры. Президент пожелал всем им, чтобы этот день стал не финишным пьедесталом, а превратился в точку отсчета на пути к новым свершениям.

Праздничная майская неделя стартовала с торжеств во Дворце Независимости. Среди приглашенных немало тех, чью грудь уже украшают награды. И за каждой из них падения и взлеты, длинный и часто тернистый трудовой путь. Александр Савчиц почти полвека отработал на брестском предприятии.

Позади непростые 90-е с загрузкой через день, а сегодня работа только кипит у ведущего молочного производителя страны.

В Беларуси на виду и топ-менеджеры, которые принимают сложные решения, и простые труженики, которые изо дня в день делают страну сильнее.

Награды лучшим в честь важной даты - 80-летия Великой Победы - момент особенный. Открывая церемонию, Александр Лукашенко сказал: именно сила, мужество, единство народа в свое время сделали общую победу возможной.

"Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней - часть нашей национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромнейшую цену - потеряв каждого третьего", - отметил Президент.

Подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, заявил Александр Лукашенко.

“Многие отечественные промышленные гиганты - Беларуськалий, МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ - ведут свою историю, начиная с послевоенного времени. Это наследие мы не просто сохранили, но приумножили и превратили в известные белорусские бренды”, - подчеркнул глава государства.

Для того, чтобы нашим брендом оставалась безопасность, день и ночь работают люди в погонах. В этот раз на высоком уровне отмечены сотрудники Брестской таможни. Они не допустили ввоз в ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки. Задержать опасный груз помогли профессионализм и интуиция и не только...

Среди награжденных орденами и медалями немало представителей силового блока - тех, кто знает, что такое риск, честь и служба Родине.

"Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту, - отметил белорусский лидер. - О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, - герои. Спасибо вам за службу".

В Минск за наградой приехал и глава ОАО "Парахонское". Президент, будучи там осенью, не случайно называл сельхозпредприятие жемчужиной Полесья.

Вся их работа на глазах: сложные земли, большой труд, но в итоге - эффективное производство. Благодаря аграриям белорусские продукты знают и любят далеко за пределами страны.

"Сегодня мы чествуем наших аграриев - руководителей передовых хозяйств, которые уже сейчас показывают, как можно жить и работать в деревне будущего. Ваш опыт нашей стране очень полезен. Конечно, будущего нет без тех, кто трудится в науке и образовании. Вы отвечаете не только за подготовку высококлассных специалистов, но и за то, чтобы открытия и наработки как можно быстрее внедрялись в производство и приносили пользу нашей экономике", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что, гордясь современными достижениями, важно поблагодарить за сохранение традиций доблестных ветеранов труда: "Ваши мудрые советы, активная жизненная позиция бесценны и помогают решать многие задачи".

Белорусы опираются на прочный фундамент традиций и памяти и идут вперед. Сегодня нам есть чем гордиться: яркие люди, нужные и важные дела для страны. Александр Лукашенко часто повторяет - все сможем, если будем вместе.

Силу сплочения и таланта ярко продемонстрировал грандиозный проект "Марафон единства", охвативший своим размахом всю Беларусь.

"Многому нас научил и многое показал наш грандиозный по замыслу и исполнению проект "Марафон единства". За несколько месяцев организаторы и участники проехали всю страну с большими концертами, тематическими выставками, диалоговыми площадками", - отметил Александр Лукашенко. Президент пожелал, чтобы этот день не стал финишным пьедесталом, а превратился для обладателей госнаград и их коллег в точку отсчета на пути к новым свершениям: "Не время сегодня почивать на лаврах. Получая награды в преддверии 80-летия Великой Победы, помните о тех героях, благодаря которым мы живем".