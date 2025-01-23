Президент Беларуси вручил первые Государственные знаки качества в истории суверенной страны

Фото: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил первые Государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. Об этом сообщает БЕЛТА.

Указ об учреждении Государственного знака качества Президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

В группе продукции производственно-технического назначения Государственный знак качества присвоен карьерным самосвалам БЕЛАЗ-7513; трактору BELARUS-1222.3; автомобильному шасси МАЗ-631228-8575-012; жатке для зерновых культур ЖЗК-9-2 (комплектация 01) производства Гомельского завода литья и нормалей; легковым шинам 215/60R17 модель BEL-402 96H, 225/65R17 модель BEL-411 102H (ОАО "Белшина"); микросхеме регулируемого стабилитрона К1242EP1БП (IL431АМ-1) производства ОАО "ИНТЕГРАЛ".

Государственный знак качества также присвоен группе промышленных товаров для населения. Это льняные комплекты постельного белья торговой марки "Поле кветак", артикул 24С7 (РУП "Оршанский льнокомбинат"); ламинированное напольное покрытие VIVAFLOOR (ОАО "Гомельдрев"); серия изделий мебели "Алези" П1.350 (мебель для спальни) производства Пинскдрева; эмаль ПФ-115 (ОАО "Лакокраска").