Президент Беларуси вручил первые Государственные знаки качества в истории суверенной страны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил первые Государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. Об этом сообщает БЕЛТА.
Указ об учреждении Государственного знака качества Президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.
В группе продукции производственно-технического назначения Государственный знак качества присвоен карьерным самосвалам БЕЛАЗ-7513; трактору BELARUS-1222.3; автомобильному шасси МАЗ-631228-8575-012; жатке для зерновых культур ЖЗК-9-2 (комплектация 01) производства Гомельского завода литья и нормалей; легковым шинам 215/60R17 модель BEL-402 96H, 225/65R17 модель BEL-411 102H (ОАО "Белшина"); микросхеме регулируемого стабилитрона К1242EP1БП (IL431АМ-1) производства ОАО "ИНТЕГРАЛ".
Государственный знак качества также присвоен группе промышленных товаров для населения. Это льняные комплекты постельного белья торговой марки "Поле кветак", артикул 24С7 (РУП "Оршанский льнокомбинат"); ламинированное напольное покрытие VIVAFLOOR (ОАО "Гомельдрев"); серия изделий мебели "Алези" П1.350 (мебель для спальни) производства Пинскдрева; эмаль ПФ-115 (ОАО "Лакокраска").
Отмечены знаком качества и продовольственные товары: линейка черного горького шоколада без добавления сахара (СОАО "Коммунарка"); сгущенное молоко с массовой долей жира 8,5 % (ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"); пшеничная мука высшего сорта марок M54-28 и М54-25 (ОАО "Лидахлебопродукт"); линии продуктов "Мясные подушечки" (ОАО "Брестский мясокомбинат"), сухим молочным смесям для питания детей раннего возраста BELLAKT PREMIUM 1 и BELLAKT PREMIUM 2; сыр твердый "Брест-Литовск выдержанный" с массовой долей жира в сухом веществе 45 % (ОАО "Савушкин продукт"); хлеб "Каравай Придвинья" (ОАО "Витебскхлебпром").