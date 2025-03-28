Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Мьянме

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Государственного административного совета, премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну в связи с последствиями землетрясения в этой стране. Об этом сообщает БЕЛТА .

"Со щемящей болью в Беларуси восприняли новость о сильном землетрясении в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям. От имени своих соотечественников и себя лично выражаю слова глубокого сочувствия Вашему Превосходительству, семьям погибших и потерпевшим в результате стихийного бедствия. В этот сложный час наши мысли остаются с руководством и всем народом Мьянмы", - говорится в соболезновании.