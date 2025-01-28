Президент и вице-президент Никарагуа поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах

"Мы счастливы и гордимся нашими близкими, братскими и революционными отношениями. Именно в контексте данного сочетания желаний, целей и компромиссов во имя мира, благополучия и процветания прав мы поздравляем Вас с этим историческим триумфом, который подтверждает, что Вы являетесь Президентом своего мужественного народа, чтобы продолжать играть главную роль в борьбе за новый, многополярный мир справедливости, братства и уважения", - говорится в поздравлении.