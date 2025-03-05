Президент Беларуси: Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке будут разрешены в этом году

Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут разрешиться в этом году, а союз между Россией и США возможен и важен.

Резонансное интервью Президента Беларуси вышло в эфир. И сразу запрос "Александр Лукашенко" оказался в топе самых популярных. В разговоре с блогером и бизнесменом Марио Науфалом откровенно прозвучало о том, что сегодня происходит в большой политике. Немалый оптимизм внушает антивоенная риторика нынешней американской администрации.

- Как видится мирное урегулирование, что может сделать Трамп и что думает Путин?

"Прямой и конкретный, Лукашенко - один из немногих лидеров, который говорит то, что думает, в этом у них много общего с Трампом" - это было главное впечатление Марио Науфала, которым он поделился с корреспондентами по горячим следам - сразу после интервью с белорусским Президентом. Уже позже в соцсетях он выразится еще конкретнее, это будет шок-контент для зрителей и подписчиков.

На старте разговора блогер обозначил, что вопросы с подвохом не готовил, считая своей миссией навести мосты между Востоком и Западом. Впрочем, таким связующим звеном между ними можно назвать и саму Беларусь. Александр Лукашенко в посредники никогда не набивался, но всегда делал все для мира. Сегодня в этом плане есть надежда на Трампа.

Александр Лукашенко в этом плане отметил позицию нынешней администрации США: "Только благодаря этой администрации так остро встал вопрос прекращения войны. Но об этом я говорил еще когда шли здесь переговоры, Минские соглашения". Президент напомнил, что еще с 2014 года, с момента начала конфликта, говорил, что без Соединенных Штатов этот вопрос не решить, что все будет зависеть от той позиции, которую займут США и их ближайшие союзники. "Посмотрите, так и случилось. Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. Но кому-то эта война нужна была. И только с приходом к власти Дональда Трампа вопрос был поставлен ребром - остановить войну", - заявил белорусский лидер.

Никто не мог предположить, что так резко изменится ситуация между Востоком и Западом. Оказалось, невозможное возможно. Так может и с миром не тянуть?

Глава государства подчеркнул, что российское руководство заинтересовано в добрых отношениях с Соединенными Штатами Америки, обе страны от этого только выиграют.

"Возьмите такой небольшой пример. Вы сейчас спорите с Украиной по редкоземельным металлам и так далее. Слушайте, у России (второе место в мире занимает Китай) первое место. Там этих редкоземельных материалов в более доступной форме предостаточно. Сотрудничайте с Россией - вы получите колоссальный от этого эффект. Россия меньший будет иметь эффект, но вы получите для развития колоссальный эффект. Поэтому чего вы в окно пытаетесь залезть в Украину? Двери открыты в России, сотрудничайте", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что об этом недавно заявлял и Президент России Владимир Путин. "Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите – приезжайте. Вот, рядом – 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", – сказал Александр Лукашенко.

Будущее Европы хорошим без России сложно представить. Да и в целом многополярный мир - наша новая реальность. И для устойчивости он должен опираться на несколько сильных центров.

"Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить Европейский союз и наладить отношения, в том числе и с нами, с Россией", - заявил белорусский лидер.

"Украина слишком мала для того, чтобы разрушить тот мир, в котором мы все живем - и США, и Китай, и Россия, и Украина. Это слишком малая взрывная сила. Поэтому надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим", - сказал Президент.

Александр Лукашенко не предсказатель, но его прогнозы часто сбываются. Предостережение Зеленскому (такое отеческое, даже не политическое) звучало еще на старте СВО. Стоило бы прислушаться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о своем разговоре с Владимиром Зеленским в начале войны. Предсказанное тогда белорусским лидером уже сбылось.

"Я ему сказал, что в США к власти придет новая администрация и политика изменится. Никто тебя (Зеленского - прим. ред.) не будет поддерживать в войне. Так и произошло. Все было предсказано. Не потому что я великий предсказатель. Но все, что я сказал, это есть в средствах массовой информации. Запись есть соответствующая. Все это и произошло", - сказал глава государства.

Ни украинская эскалация в двусторонних отношениях, ни абсурдные ярлыки "агрессор" нашу приверженность мирному урегулированию не поколебали. Тем более когда так явно в воздухе стала витать мысль о ядерном конфликте. Избрание Трампа, считает Лукашенко, позволит избежать страшного сценария третьей мировой.

"Я не думаю, что Путин был поставлен в такую ситуацию, что ему надо было нажимать красную кнопку. По крайней мере (мы напрямую не обсуждали этот вопрос, но косвенно мы же видели, к чему все идет), никогда Путин не говорил о том, что он готов к крайним мерам. Я не думаю, что он готов. Он настолько был готов нажать красную кнопку, насколько вы в Соединенных Штатах Америки, в Англии или Франции были к этому готовы. Знаю, вы к этому не были готовы. Точно так не был готов к этому и Путин", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин убежден в том, что сегодня нет крупных причин для развязывания ядерной войны. "И он, как никто другой, понимает, к чему это может привести. Поэтому абсолютно точно заявляю, что Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой в руках, чтобы через несколько минут нажать эту красную кнопку. Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы", - предупредил Президент.

В то же время он заметил, что и в таком случае далеко не факт, что Беларусь и Россия сразу же ответят ядерным оружием. "Много же других методов: и дипломатических, и силовых, обычное оружие и так далее. Тот же "Орешник" и прочее. Никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие, чтобы его применить. Точно так поступят и Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул белорусский лидер.

Президента спросили о начале СВО (здесь можно рефлексировать бесконечно). Но сегодня не время искать виноватых - время двигаться к миру и садиться за стол переговоров. И со стороны России - подтвердил Александр Лукашенко - такая готовность есть.

"Выбор есть всегда. И у Путина, возможно, был такой выбор (начинать СВО или нет. - Прим. ред.). Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые создавались в Украине. Расширение НАТО на восток - он же в ответ не нападал на Беларусь. Это тоже, может быть, могло быть ответом на расширение НАТО. А он, как вы говорите, напал на Украину. Почему? Потому что он оттуда видел угрозы России и оттуда эти угрозы публично поступали в его адрес. Это одна из крупных причин того, что произошло", - заявил Александр Лукашенко.

Немалый оптимизм внушает антивоенная риторика нынешней американской администрации. Главное - воплотить в жизнь все предвыборные намерения.

Наряду с этим Александр Лукашенко высказал свое мнение, что некоторых заявлений не стоило бы делать: "Я тоже об этом недавно в узком кругу сказал. В шутку говорю: "Вот там, в Америке, меня не хватает". Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые вообще не надо было озвучивать". В качестве одного из примеров белорусский лидер назвал видеоролик о том, "как они осчастливят жителей сектора Газа". "Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам и прочее. Слушайте, во-первых, это нереально. А во-вторых, даже если ты хотел там что-то построить, ты не должен был в такой форме об этом говорить и пиариться там на какой-то платформе и создавать какие-то ролики. В политике это недопустимо, это ошибка", - сказал Александр Лукашенко.

Таких ошибок не по содержанию, а по форме нынешняя администрация США допускает множество, считает он. "Вам надо сегодня в США остыть, успокоиться и заниматься тем, что вы озвучили", - дал совет белорусский лидер. "Вы озвучили много хороших вещей. Но самое главное - вы должны заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Западу не удастся рассорить Москву и Пекин. Беларусь давно выстраивает конструктивные и дружеские отношения с КНР. И Александр Лукашенко точно знает: Китаю не нужна конфронтация.

"У нас довольно открытые отношения, могу абсолютно точно сказать: Си Цзиньпин не то что войны не хочет, он не хочет никакого обострения отношений. Ему не надо конфронтация. Это в крови у китайцев. Они тихо, спокойно будут что-то делать и они понимают, что в этой тишине они могут иметь успех. И имеют успех. Они никак не приемлют войну", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он рассказал, что во время переговоров с Си Цзиньпином как-то обсуждал и ситуацию в Украине. Китай всегда выступал за мир и вместе с Бразилией предлагал свой план по урегулированию конфликта.

"Я точно знаю, что для китайских интересов этот конфликт не нужен был. Их инициатива "Пояс и путь" проходила и через Украину в сторону Западной Европы. Но там фронт, там война, и это наносило определенный ущерб экономическим интересам Китая. Поэтому Китаю никак не нужна была война", - отметил Президент.

Вспомнили и 2020 год в Беларуси - не в духе розенбергских заготовок, а с вопросом о тех, кто заблуждался и попал в воронку "революционных потуг".

Александр Лукашенко в интервью заявил, что одна из его задач - дать шанс тем, кто тогда ошибся или был одурманен.

"Мы это делаем уже, и в этом моя задача: тот, кто ошибся, тот, кто одурманен был, они должны жить на своей земле, создавать семьи и растить детей. Это одна из моих задач", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Это было откровенное и бескомпромиссное интервью. Именно так написали в соцсети Х. Вся правда о самых острых событиях нашего времени: о том, что Лондон и администрация Байдена были причастны к витку эскалации в Украине, о сделке по недрам и о том, как Пригожин рвался к красной кнопке.