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Президент Кыргызстана по телефону поздравил Лукашенко с уверенной победой на выборах

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 27 января провели телефонный разговор. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Садыр Жапаров поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на выборах Президента Беларуси.

Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень белорусско-кыргызского взаимодействия и заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

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