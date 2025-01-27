Президент Кыргызстана по телефону поздравил Лукашенко с уверенной победой на выборах

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест7°
Гомель5°
Витебск4°
Могилев5°
Минск5°
Минск
5°
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 27 января провели телефонный разговор. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Садыр Жапаров поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на выборах Президента Беларуси.
Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень белорусско-кыргызского взаимодействия и заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.