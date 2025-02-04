Президент Монголии поздравил Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

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В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Приятно отметить, что Ваш государственный визит, господин Президент, поспособствовал еще большему укреплению традиционных дружественных отношений между нашими странами и оставил яркий след в истории двусторонних отношений Монголии и Беларуси", - говорится в поздравлении.

"Буду рад продолжить наше с Вами сотрудничество, господин Президент, во благо дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.