Президент назвал ключевые задачи для профильного блока вице-премьера Шулейко

Говоря про развитие агропромышленного комплекса, Президент в качестве первоочередных задач подчеркнул необходимость повышения продуктивности сельскохозяйственного производства. В этой связи, по его словам, важно существенно повысить производительность труда. Причем эта задача стоит не только перед АПК, но и перед другими отраслями. "Мы сегодня производительность труда в стране имеем в три раза ниже, чем в Европейском союзе, в Европе. О чем это говорит? Что у нас ту работу, которую делает европеец, делают три человека. Этим все сказано, - заметил Александр Лукашенко. - Тот, кто хочет большую зарплату, должен больше работать. Другого пути для нас просто нет".