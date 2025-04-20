Президент ответил тем, кого напрягает приезд в Беларусь 150 тыс. специалистов из Пакистана

Большой разговор о развитии районов пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, состоялся 24 апреля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал ответственных за этот вопрос и, конечно, руководство Гомельской области, - она пострадала больше остальных. 25 апреля - 39-я годовщина чернобыльской трагедии. Это повод провести ревизию.

Хотя Президент предостерегает насчет "геройства" в отчетах. Александр Лукашенко ставит вопрос по-другому: что нужно сделать еще - в развитие?! В контексте речь зашла и о создании новых производств. Логично: новые рабочие места - значит, нужны люди. Сейчас с помощью соцсетей раскачивают тему приезда в Беларусь 150 тыс. пакистанцев. Мол, Лукашенко провоцирует миграционный кризис для соседей, да и сами иностранцы - якобы "потенциальная угроза для самой Беларуси".

Наш Президент положил факты на стол. Убедительно и аргументированно ответил всем "переживающим". Мы специально покажем эти тезисы в полном объеме. Ну, и цитируя толковых экспертов - Первый знает, что делает! И еще ни разу не ошибся в своих решениях.

Глава государства на неделе побывал с командировками в Витебской и Могилевской областях. Была возможность посмотреть на ситуацию комплексно, в том числе и с воздуха. Не без критики. Конечно, все привыкли, что в годовщину Чернобыля - Президент с тематической командировкой. Все это будет в перспективе. Но сначала - предварительный разговор во Дворце Независимости.

"Чернобыльские земли" уже, скорее, фигура речи. Давным-давно идет разговор не про их восстановление, а про развитие. Но если вспомнить, как все начиналось, то это было непросто. Паника, отселение людей, восстановление земель, и все этот под фон политизации вопроса. Оппоненты хотели заработать очки на трагедии. Но вот кто прошел полностью весь этот "чернобыльский шлях" вместе со всей страной, так это наш Президент. А время все расставило на свои места.

Президент отметил, что в 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Для Беларуси это важная дата, поскольку страна, хоть и не причастна ни к строительству этой атомной электростанции, ни к ее эксплуатации, ни к причинам, приведшим к аварии, но пострадала более всего. "Беда коснулась Беларуси и белорусского народа больше, чем кого-либо", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что первые десять лет с момента аварии были временем неопределенности и нагнетания страхов. "Я это хорошо помню. Будучи еще депутатом, я выезжал в эти районы, интересовался, что там происходило. Десять лет неразберихи. Кого-то отселяли, переселяли, что-то строили, делали. Потом мы опомнились, взялись за голову и поняли, что для белорусов другой земли не будет и другой страны тоже не будет. Надо думать, как жить в Беларуси, в том числе на этих землях. Был принят ряд программ, мы их называли "чернобыльские программы", - сказал Александр Лукашенко.

В то время не было уверенности в правильности всех предпринимаемых мер, так как опыта преодоления такого рода катастроф просто не существовало, заметил Президент.

Уже шестая спецпрограмма, колоссальная работа ученых, 20 млрд долларов за все эти годы выделены на медицину, жилье, дороги, образование, чистые производства. Александр Лукашенко на своем примере всегда показывал: на этих землях можно жить и работать. Ну и, наверное, самый главный результат всех усилий - люди никуда не хотят уезжать.

Александр Лукашенко заявил: "Сегодняшняя же тема, в преддверии моей поездки по чернобыльским районам, которая состоится в ближайшее время. Выберем время: может быть, летом, осенью посмотрим, может, даже и этой весной - насколько мы будем готовы. Сегодня, в преддверии этого анализа, который вообще будет накануне этого 40-летия, я хотел, чтобы вы мне доложили о ситуации, которая складывается на Чернобыльщине, как мы ее называли раньше. Сейчас, слава богу, уже от этого отошли. Но это прежде всего Гомельщина".

"Чем мы можем там помочь, если это надо? Если не надо, значит, никто туда влазить не будет. Надо отучать наших людей от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах, в том числе (а может, и прежде всего) в Гомельской области. Надо жить по средствам и зарабатывать деньги самим", - поставил задачу Александр Лукашенко.

О трудовых ресурсах. Пару недель назад Александр Лукашенко и лидер Пакистана проводили переговоры. По итогам - в том числе решено: пакистанские специалисты приедут в Беларусь на работу. 150 тыс. человек. И вот теперь по этому поводу идет нагнетание обстановки.

Пакистанцы приедут не одномоментно. Это контролируемая миграция. Как сказал Президент, прежде посмотрят на каждого, как говорится, кто чем дышит. Приедут на работу на конкретные предприятия, в разные регионы страны. А не в Минск сразу 150 тыс., как некоторые представляют.

Говоря о приглашении трудовых мигрантов, Александр Лукашенко напомнил свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе. "Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов, - отметил белорусский лидер. - Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно".

В Пакистане сильная текстильная промышленность. У нас еще есть вопросы с Барановичским хлопчатобумажным объединением. Вот здесь и нам подставят плечо. Нужны сейчас люди и для работы в сельском хозяйстве.

Что касается пакистанцев, то в данный момент в Беларуси их всего два десятка из числа тех, которые приехали работать. "Они что, дестабилизировали обстановку? Нет. Поинтересовался, а как работают? Никаких вопросов нет", - отметил Президент.

Он рассказал, как тема трудовой миграции обсуждалась во время переговоров с руководством Пакистана: "Он (премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. - Прим. ред.) говорит: я же не хочу, чтобы к вам какие-то там приехали, взбудоражили общество; я хочу, чтобы люди, которые хотят работать, к вам приехали, если вы их возьмете. Я говорю: этот подход мне нравится".

Речь идет о направлении в Беларусь востребованных специалистов. В этом плане сразу вышли на обсуждение вопросов хлопчатобумажного комбината в Барановичах. "От Советского Союза наследство. Комбинат хороший. Есть х/б белье, простыни, наволочки. Это все нам надо. Но у нас нет хлопка. А он есть в Пакистане. Они посмотрели: о, да у вас прекрасный комбинат", - рассказал белорусский лидер.

По словам Президента, пакистанская сторона предложила поставлять в Беларусь необходимое сырье, а также направить специалистов. "Нам это выгодно, - подчеркнул он. - Заметьте, в Пакистане текстильное производство - одно из лучших в мире. Они по всему миру продают. Если они нам помогут в Барановичах, предложили специалистов… Я говорю: да с удовольствием, мы создадим все условия, даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов, которые там нужны. И будем вместе работать".

Некоторые делают акцент исключительно на негативе. Но никто не говорит о том, как изменится хотя бы наша текстильная промышленность. Пакистанцы шьют для Левайс, Хьюго Бос и Лакосте. Это если кто-то сомневается в их компетенциях.

Ну или почему не считают, сколько мы заработаем на продаже им тракторов или "БелАЗов"?!

А что касается безопасности, то в Беларуси в этом плане буквально каждый под контролем.

"Умнее надо быть: на своей земле жить и работать. Работать один (не надо за троих) за двоих для начала. Считаете, что я хочу сделать для Беларуси хуже? Да нет. Мы каждую семью, каждого человека, что происходит и сейчас, пока мы не приняли решение, каждого просвечиваем, можно сказать, на рентген. И никто не настаивает: брать - не брать", - заявил глава государства.

"Руководитель, к примеру, "Камволя", комбината, приходит, говорит: мне надо 10 человек, вот я их нашел, разрешите. Милиция зарегистрировала, мы знаем, где живут, кто и так далее. Бери, но ты несешь до уголовной ответственности за них. Ты несешь за них ответственность. Ты их взял, ты их каждый день должен видеть. Это что, не так? Так".

Глава государства обратил внимание и на еще один аспект, в том числе влияющий в перспективе на наличие трудовых ресурсов внутри страны: "Есть выход из этого положения. Надо рожать. Трое, четверо, а лучше - пятеро. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем".

"Рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим, зарплату хотим, чтобы страна процветала и была независимой. Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет", - обозначил проблематику Александр Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю, как бы ни складывалась ситуация, как бы мы ни рассуждали здесь, мы понимаем, что должен быть в стране порядок. Мы должны выработать механизм, утвердить - правительство наше, их правительство (речь о Пакистане. - Прим. ред.), создать жесточайший контроль и приглашать, брать на работу к себе тех, кто будет работать", - заявил белорусский лидер.

Глава государства при этом отметил, что мигранты из разных стран должны быть рассредоточены по территории Беларуси. Акцент также будет делаться на приглашении приезжать сразу семьями.

Пакистан - страна богатая ресурсами, регион специфичный и так просто с наскока туда не зайти.

Беларуси удалось построить сотрудничество - и это благодаря личным отношениям нашего Президента с руководством страны. Еще со времен бывшего лидера Наваза Шарифа. Сейчас помогаем друг другу развивать ключевые направления. И это обоюдная выгода.

А вообще у нас трудовых ресурсов достаточно. А где не хватает, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле - белорусской земле. Из любой страны. Тех, кто захочет работать.

По словам Президента, пакистанская сторона предложила поставлять в Беларусь необходимое сырье, а также направить специалистов. "Нам это выгодно, - подчеркнул он. - Заметьте, в Пакистане текстильное производство - одно из лучших в мире. Они по всему миру продают. Если они нам помогут в Барановичах, предложили специалистов… Я говорю: да с удовольствием, мы создадим все условия, даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов, которые там нужны. И будем вместе работать".

"Как принято в народе, баш на баш: мы тебе это поставляем, ты покупаешь, мы тебе здесь помогаем, делаем. И много других вопросов. Вот в чем суть этих переговоров. Это в интересах нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о белорусских беглых, с подачи которых в том числе нагнетается тема по мигрантам, Александр Лукашенко сказал: "Они ж нам уже не помогут. Они что, пойдут к Крупко работать в сельское хозяйство? Да нет, они там (за рубежом. - Прим. ред.) стонут. Им предложили посуду мыть. - Посуду мыть не можем… Это не хотим делать, улицу не хотим мести. - Так а что тебе дадут? Управлять Польшей дадут? Нет, Польшей управлять - есть поляки. Они в этом отношении крепкие люди. Поэтому чего полезли туда? Умнее надо быть - на своей земле жить и работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Хотя пример с приездом пакистанцев - показательный. У белорусов никогда не было расовой нетерпимости ни по отношению к китайцам, туркменам или таджикам. Кто-то приезжал на учебу, кто-то на стройку или в "такси". И без прецедентов. Если кто-то забыл - (а об этом стоит напомнить) особенно в последние годы к нам массово стали приезжать и украинцы.

Президент также напомнил, что в Беларусь за последние годы приехало много переселенцев из Украины, и они также не создают никаких проблем. "Человек сам по себе переселяться в другую страну не будет. Это уже горе заставило. Человек, который уже хлебнул этого горя, переселившись куда-то, получив жилье, да и льготы, которые есть в образовании, здравоохранении, - у них глаза разбегаются, они рады, что приехали. И честно, добросовестно работают. И дети у них будут такие. Так чего мы боимся?" - задал риторический вопрос глава государства.

"Это моя проблема. Я буду решать ее так, как это будет выгодно нашим людям. Лучшим людям нашей Беларуси. Я с этим всегда считался и буду считаться", - заверил Александр Лукашенко.

В этом плане Президент обратился к председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко. "Иван Иванович, вот вам закон. В любой части мира, хоть в Африке, определяйте людей, семьи. По одному, по два - это ваше дело. Смотрите их, берите на учет, предоставляйте им работу. Определили им работу - платите зарплату, дайте им землю. Они часто просят дать кусок земли. У нас этого добра хватает. Пусть сами работают фермерами, если они хотят. На тех условиях и по тем законам, которые у нас сегодня существуют. Шаг влево, шаг вправо от закона - обратно на родину", - описал общий подход к трудовым мигрантам Александр Лукашенко.

Понятно, переиначить смысл, додумать можно все что угодно! И Президент уже видит, что напишут завтра на все прозвучавшие заявления.

Он констатировал, что просто на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. "КГБ поручил: посмотрите, проверьте, откуда ноги растут. От беглых - смотрят, где мы что-то там сказали, чтобы это вывернуть и в народ вбросить. Они (КГБ. - Прим. ред.) одну такую точку в Беларуси обнаружили. Оказывается, сопляк 16-летний. Ну не он же это придумал и отсмотрел. Ему оттуда (из за рубежа. - Прим. ред.) сбросили информацию сюда: ты, давай тут, крути. По-моему, в Брестской области обнаружили такую группу", - отметил Александр Лукашенко.

"Если мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ, быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и нашего народа и любоваться, какими мы были и сколько веков мы живем, в основе должна лежать экономика. А это - люди. Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. - Прим. ред.). Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика", - подчеркнул глава государства.

Мы показали вам обескураживающие и убедительные тезисы нашего Президента - на счет всех этих страшилок про предстоящий приезд пакистанцев. А вот еще один аргумент - после такого и сказать нечего.

Всего же на данный момент в Беларуси работают 85 тыс. специалистов из разных стран. Отвечая на инсинуации о том, что мигранты из Пакистана или каких-то других стран перевернут Беларусь, Александр Лукашенко сказал: "Мы никому не позволили за это время и не позволим переворачивать страну. В 2020 году здесь возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали".

Впереди глобальные планы на следующую пятилетку. Президент еще в начале года говорил, что будет непросто и как мантру повторяет: экономика - главное. Нужно искать рынки, идти туда, где нас ждут, прорабатывать новые направления. Были приняты соответствующие кадровые решения: в АП и правительстве, но это не значит, что Президент и "центр" все решат, от каждого на своем месте ждут результат. Соответствующие выводы Президент сделал по результатам своих командировок в Могилевскую и Витебскую области.

"У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились - дальше некуда. Я вот побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки. Куча вопросов", - констатировал глава государства.

В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства: "10-15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. - Прим. ред.) - зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? - 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся".

Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота. "Начали разбираться по падежу - жуть. Я не могу публично об этом даже сказать. И что, у Ивана Ивановича Крупко (председатель Гомельского облисполкома. - Прим. ред.), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: "Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем", - поделился подробностями Александр Лукашенко. - Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять? Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот. Потому что теленок - это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А, значит, это молоко и говядина".

Что касается развития регионов, в том числе называемых чернобыльскими, актуален президентский тезис: вертолетных денег ждать не стоит. Поддержка будет, - но адресная. Льготы людям сохранят, а дальше средства будут вкладывать глобально в развитие. Новые рабочие места, производства, село, образование. Чтобы в целом - повышать экономику региона.

"Сейчас стоит задача сконцентрироваться на высокотехнологичном производстве в каждом из наиболее пострадавших районов и в целом по Гомельской области. В дальнейшем - это экономика, создание производств на этих территориях. Точечно по каждому району они отработаны, и облисполкомом внесены предложения на уровень правительства по направлениям и в разрезе каждого региона", - заявил Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета.

"Мы взяли под особый контроль проблемные предприятия, которые находятся на территории этих районов. Задача поставлена, чтобы в самое короткое время, я полагаю, год-два, они должны в крайнем случае начать зарабатывать сами на себя. То есть перспектива крупных товарных производств, развитие других производств", - рассказал Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Президент проанонсировал - будут командировки. В том числе на юг и восток страны. И стоит ждать серьезных разговоров с губернаторами.