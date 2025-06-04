Президент по результатам переговоров в Китае: Это для нас новые возможности

Минск и Пекин договорились интенсифицировать двусторонние отношения. 4 июня в столице Китая прошли переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Дружеский и семейный формат встречи очень соответствует духу всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая. Лидеры много общались один на один. Александр Лукашенко рассказал журналистам, что визит прошел успешно. Правительства стран в ближайшее время будут сконцентрированы на технологической модернизации в промышленности. Эксперты уже оценивают подход белорусской стороны, считают его инвестицией в будущее десятилетие.

В Минске еще было только 6 утра, а кортеж белорусского Президента в китайской столице уже был в полной готовности. Общение лидеров должно было начаться еще до полудня по пекинскому времени.

Встреча лидеров Беларуси и Китая прошла в Пекине

О том, что переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина пройдут в особенном формате, было известно заранее. Выбор места для встречи очень показательный – в резиденции председателя КНР Чжуннаньхай. И это впервые.

"Дипломатический" стаж двусторонних отношений исчисляется с начала 90-х. Уже не один год и личной дружбе лидеров.

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Беларусь

Диалог выстраивать начали задолго до того, как Си Цзиньпин стал главой Китая. Последние пару лет у политиков вошло в правило ежегодно в разных форматах сверять часы. Это понятно, ведь проектов все больше, сотрудничество расширяется. Товарооборот каждый год идет на рекорд.

Президент Беларуси отметил, что очень ценит дружелюбие своего китайского коллеги. "Оно подчеркнуто тем, что Вы пригласили меня в свой дом (встреча состоялась в резиденции Си Цзиньпина - прим. ред.). Я Вам очень благодарен и, естественно, буду ждать Вас в своем доме".

"Меня также удивляет и поражает до сих пор, хотя я 15-й раз в Китае и у меня 30-летний срок сотрудничества с КНР, ваше отношение к гостям. Поверьте, это общее мнение. Мы с президентами, особенно постсоветских республик, часто обмениваемся этими мнениями. У нас одинаковое мнение. И мы это понимаем и очень ценим", - сказал Александр Лукашенко.

Председатель КНР во время встречи тепло приветствовал Президента Беларуси, подчеркнув давнюю личную дружбу.

"Хочу еще раз Вас поздравить с переизбранием Президентом Беларуси. Это в полной мере говорит о поддержке и доверии народа Беларуси в Ваш адрес. Уверен, что под Вашим руководством Ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве", - сказал Си Цзиньпин.

Лукашенко: Взоры многих государств обращены в Пекин

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Суть момента в том, что мировая обстановка усложняется, конфронтация усиливается. Тарифный шантаж и торговые ультиматумы, конфликты и откровенный жим на тех, кто не хочет жить на западных условиях. Торговая война первых экономик мира аукается всей планете. От реакции Пекина на санкционный диктат будет зависеть глобальный расклад, это подчеркнет Александр Лукашенко.

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, еще 5 лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать".

"Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок". В этом убеждены многие-многие народы. Главы государств, с которыми я встречался, мне об этом говорили", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Между нашими странами все крепнет традиционная дружба, а также укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах, - отметил китайский лидер. - Мы сохраняем тесные контакты и координацию в международных делах, будь то в рамках ШОС, ООН. Как и вы, как и наша страна никогда не подчиняемся какому-либо международному гегемонизму, политике травли. Вместе мы защищаем международные справедливость и равенство".

Между Беларусью и Китаем крепнет традиционная дружба, укрепляется взаимодоверие

Пока Трамп называет председателя КНР сложным переговорщиком, но рассчитывает созвониться с Си Цзиньпином и уладить торговые разногласия, идет белорусско-китайская встреча. Если рабочие вопросы и возникают на двустороннем треке, всегда решают миром. Пекин называет Минск стратегическим всепогодным партнером.

Си Цзиньпин пригласил Лукашенко на саммит ШОС и парад в Пекине

"В конце августа у нас состоится в Тяньцзине саммит ШОС, а чуть позже, 3 сентября, мы торжественно будем отмечать победу в мировой антифашистской войне - проводим парад. Я сердечно приглашаю и буду рад Вас видеть", - сказал китайский лидер.

Дружеская и семейная встреча лидеров

Общение лидеров длилось 2,5 часа. Это даже больше, чем было заложено в тайминг первых лиц. Президент Беларуси и руководитель Китая много общались один на один и даже провели дружеский обед. Но это уже без камер и СМИ.

Беларусь укрепляет партнерство с Китаем

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Конечно, по масштабам Беларусь и Китай разные страны. Несмотря на это, выстраивают свой диалог уже давно - 3 десятилетия. И именно с подачи Лукашенко. И если можно дискутировать, что стало определяющим фактором - сила личности или меняющийся мировой расклад, но то что политическая интуиция белорусского Президента в итоге позволила выстраивать сотрудничество полезное для экономики, с этим не поспоришь.

Вопросы технологической модернизации и инноваций

Накануне прошли переговоры с представителями деловых кругов Китая. И им, и пекинской встрече лидеров предшествовала большая работа правительств. Четко обозначен ключевой вектор - модернизация экономики Беларуси на основе китайских технологий (прежде всего в промышленности). Именно под знаком промышленной кооперации пройдет следующий год. Такой сплав отечественных компетенций и технологических решений из КНР должен работать на формирование экономики знаний. В свое время Китай поставил для себя задачу: превратиться из "фабрики мира" в "колыбель инноваций". И идет по намеченному пути максимально уверенно. Нам такая траектория подходит. А вообще с 2008 года в Беларуси с помощью Китая уже реализовано 27 проектов более чем на 5 млрд долларов.

Инвестиции в будущее десятилетие

Николай Вавилов, политолог, китаевед (Россия):

"Действительно китайцы превращаются в мировой технологический центр. Это и робототехника, искусственный интеллект, интернет, технологии, все технологии в сферах производства и легкого машиностроения, и легкой промышленности, тяжелой машины. Все это готовы китайцы, конечно, рассматривать для переноса в логистически удобную Беларусь. Это инвестиция в будущее десятилетие. Вот поэтому действительно соглашение историческое, Александр Григорьевич абсолютно прав. Он закладывает сейчас базу для этого сотрудничества, которое Беларуси принесет процветание до конца этого века, я думаю".

Китай заинтересован в экономическом сотрудничестве с Беларусью

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"Со стороны Китая в отношении руководства Республики Беларусь были выказаны все знаки уважения, доверия. И это очень важно, потому что Китай является сложным партнером на международной арене. И китайские политики, как правило, действуют очень осторожно, они сдержаны в проявлении, в том числе и дружелюбия. Здесь ситуация была исключительной. Что в свою очередь говорит о том, что Китай очень заинтересован в развитии экономических отношений с Республикой Беларусь. Но и понятно, что и Беларусь тоже заинтересована в том, чтобы экономические отношения с Китайской Народной Республикой развивались".

Лукашенко: Визит в Китай был успешным

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Сразу после переговоров Александр Лукашенко направился в аэропорт. Белорусский борт номер один уже готовился оторваться от китайской земли и вернуться домой, но мы успели задать главный вопрос: как прошли переговоры с Си Цзиньпином?

"Все прошло как нельзя лучше, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с другом встретились, договорились о том, что мы должны интенсифицировать наши отношения. МИД говорит, они готовы к этому. Мы тем более, деваться некуда. Поэтому очень удачно. Особо не афишируем наши встречи с нужными для нас людьми, которые готовы с нами работать. Как Си Цзиньпин говорит, старый мой друг, что надо делать все быстро, иногда спокойно, но тихо. Так мы и работаем. Это такая своеобразная встреча. Семейная встреча в узком кругу. Не официальная, не рабочая, семейная. Но, тем не менее, китайцы есть китайцы. Они организовали это по высшему уровню. Молодцы! Я считаю, что визит был успешен. А главное, для них коридор расширен. Действуйте! Поэтому я и говорю послу: "Головой отвечаете за отношения с Китаем. Это для нас новые возможности".

Беларусь - Китай: Партнерство и новые возможности