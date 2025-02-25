Президент подписал указ о награждении орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности.

В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, фермерского хозяйства, организаций строительной отрасли и энергетики, банковской и социальной сфер, торговли и связи, общественного питания, потребкооперации, органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.