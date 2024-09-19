Президент провел встречу с главой ДНР

Беларусь готова сотрудничать с Донецкой Народной Республикой. Об этом Александр Лукашенко заявил уже во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным. Первый также подчеркнул, что в подобной кооперации нужно уходить от посредников и работать напрямую.

Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом сотрудничестве нужно уходить от всяких посредников, белорусская сторона готова это делать. "Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать", - сказал он.

"Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой, - заявил глава государства. - Мы деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, отдых. Они очень довольны. Правда, меня чуть в суд какой-то не затащили, что мы воруем, оказывается, ваших детей. Так я предложил и Украине, и американцам: пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворованного ребенка. Это не наши принципы".

"Мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас - мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить - мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах мы готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества - только мир", - заверил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в ДНР могут рассчитывать на Беларусь, если увидят в стране что-то необходимое для восстановления и развития своего края.

Денис Пушилин поблагодарил Президента за всестороннюю помощь, в первую очередь гуманитарного характера. И уже после встречи с Александром Лукашенко рассказал журналистам, чего ожидает от совместной работы с Минском.

По его словам, в первую очередь речь идет о гуманитарной составляющей - организации отдыха детей из Донбасса. Беларусь регулярно принимает у себя в гостях ребят из ДНР и ЛНР, для них это возможность не только проверить свое здоровье и пройти лечение, но и отвлечься от жизни в условиях боевых действий.

Денис Пушилин, глава ДНР:

"Есть возможность взаимодействия по молодежному направлению. Уже прошло несколько форумов в Беларуси и Российской Федерации, они приносят определенный эффект. Сверстники друг друга понимают гораздо быстрее. Нашим молодым ребятам есть что рассказать, рассказать в сравнении, как это бывает, что несет псевдодемократия, которая навязывалась, что несут те "ценности" и во что это выливается".