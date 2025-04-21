Президент сегодня проинспектировал сразу несколько объектов в Копыси

Контрольный срез работы в Копыси. Президент сегодня проинспектировал сразу несколько объектов на малой родине - в агрогородке в Витебской области.

Оршанский лесхоз и его производственные площадки, местный молочный завод и хлебопекарня - спрос на всю эту продукцию есть. Плюс рабочие места, которые сохраняются в регионе.

Президент сделает акцент: здесь должно строиться жилье и развиваться инфраструктура. Беларусь аграрная страна, поэтому кто будет работать на земле - крайне важно. Что думают про это люди, которые здесь живут?

А еще в этом сюжете мы покажем изразцы, которыми славится Копысь, и которыми украшали даже московский Кремль.

Агрогородок Копысь - это и малая родина Президента (в Беларуси все об этом знают) и земля с очень непростой историей. С 1059 года начинается их известность, за счет местной керамики изразцы развозили по всему миру. Играли роль не только руки мастеров, но и специальная глина. Период истории, который не забывается.

Сегодня Копысь - прототип сохранения деревенского уклада, но все-таки с городскими удобствами. В начале 2000-х здесь еще не было ни водопровода, ни газа, ни асфальтированных дорог.

Мост через Днепр, который соединил две области (Витебскую и Могилевскую) и два места (Копысь и Александрию), сильно упростил жизнь в регионе.

Возможность заработать - ключевая история для таких мест. Люди не хотят уезжать. Но и сидеть на месте без работы тоже не вариант.

Особый акцент Президент сделал на перспективах развития поселков городского типа. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время было принято решение о преобразованиях в агрогородке Копысь, чтобы на его примере показать остальным, как должно быть. Естественно, для развития принципиально важно наличие рабочих мест. Поэтому здесь было построено деревообрабатывающее предприятие Оршанского лесхоза, на котором сейчас работают 50 человек. Многие приезжают из других населенных пунктов, в том числе из Орши. Поэтому, как отметил Президент, встает вопрос обеспечения жильем. "Люди переедут, будут жить и работать, - сказал глава государства. - Для людей надо создать условия".

"Вообще нам надо серьезно перестроиться - и в области, во всех областях, и в стране - строить только по заказу жилье. А люди что хотят, то строят за свой счет. Мы мешать им не должны, тем более в таких поселках (как Копысь - прим. ред.)", - сказал Президент. В качестве примера глава государства привел деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза, расположенный в Копыси. Здесь работают около 50 человек, некоторые приезжают даже из Орши. Если для них построить жилье в Копыси, люди переедут, будут здесь же жить и работать, уверен Александр Лукашенко. "Для людей надо создать условия. Для работы условия нормальные. Не хватает только единственного - дом, нужен дом. Участочки у нас есть. Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить?" - отметил Президент.

"Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города", - подчеркнул глава государства.

Местом для разговора выбрали площадку Оршанского лесхоза. Профильный министр начнет с результативности.

Речь зашла о том, что организации Минлесхоза в прошлом году поставили государственным и частным деревообрабатывающим предприятиям нашей страны 10 млн куб.м древесины. Управляющий делами Президента Юрий Назаров обратил внимание, что предприятиям, которые перерабатывают древесину в крупных объемах, необходимо понимать перспективу.

"Здесь нужно либо с концерном решить вопросы каждого, либо годовые торги на бирже проводить, как раньше, - отметил управляющий делами Президента. - Им нужно понимать диаметры, годовой объем кругляка, который им предложат".

"Так в чем дело? Если мы недопереработали сырье, а кто-то в нем нуждается и хочет видеть перспективу, в чем тогда проблема? - сказал Александр Лукашенко. - Вопрос же всегда у нас был в ценах: биржа, не биржа и так далее. Сейчас мы можем, исходя из сложившейся ситуации, определиться по ценообразованию. И отдать им по этой цене продукт". Глава государства поручил решить проблему в этом году, чтобы к 1 января такие переработчики могли видеть перспективу.

Это касается перспективы для работников. Министр задаст вопрос по домам: с аграриями у них конкуренция за трудовые кадры, надо предлагать условия.

В свою очередь министр лесного хозяйства Александр Кулик обратился с просьбой разрешить в системе лесхоза продавать своим работникам арендное жилье в собственность по прошествии 10 лет аренды и при условии добросовестной работы на предприятии. "Если бы разрешили их лет через 10 приватизировать людям, которые добросовестно..." - начал он.

Президент, не дожидаясь подробностей, сразу ответил согласием, но при одном условии: "Хорошо, только за те деньги, за которые построили. Не вопрос".

"Руководитель приглашает и говорит: вот цена. Но ему же надо, чтобы люди работали здесь. "Работать здесь думаешь?" - "Думаю". Это главное - работать дальше здесь, и цена. Платишь деньги, работаешь, подписываешь договор, нет - до свидания. Что тут плохого? Пускай покупает человек дом (выкупает арендное жилье - прим. ред.), а мы за эти деньги еще один построим", - добавил Александр Лукашенко.

Ситуация, которую нужно решать, - техника. Лесники говорят - не хватает. Работают только на "Амкодоре"

Александр Лукашенко поинтересовался у министра лесного хозяйства Александра Кулика, имеет ли это предприятие большое значение для системы лесного хозяйства, на что получил утвердительный ответ.

Дела на "Амкодоре" идут не лучшим образом. Так сработал собственник. На уровне страны теперь нужно решать что делать? Государство готово помочь, но, конечно на определенных условиях.

Президенту показали и инструменты: Александр Лукашенко точно может оценить как пользователь.

В самом цеху в это время идет работа. Здесь производят конечный продукт - доску для пола или обшивки стен - максимально комфортный природный материал.

Коллектив цеха - 52 человека. Средняя зарплата - 2 тыс. рублей. За ней едут не только из Копыси, но это и Старые Стайки, Левки, Зубово, Бабеничи, Орша. Людей развозят по приличному маршруту.

Круглого леса перерабатывают здесь 3 тыс. кубометров в месяц - самое ценное, что можно делать, это пиломатериалы. Из чего делают мебель, доски, пол. Все остальное - щепа и опилки - тоже легко используются для отопления своих же производственных помещений и для аграриев, они за опилками стоят в очереди.

Президенту показали и рабочие места, все здесь закрутилось в сторону древесины в 2006 году - до этого на этом месте был комбинат стройматериалов, который стал банкротом. Для небольших поселков городского типа это большая проблема - люди не могут без работы, и вся местная вертикаль должна делать на это упор в решении вопросов. Не важно, частное это предприятие или государственное.

Не было в планах с утра. По крайней мере журналисты об этом не знали - сразу с площадки лесхоза Президент переехал на молочный завод. Сразу о проблемах, поясняет губернатор.

Глава государства уточнил, какие объемы молока перерабатываются сейчас и какой в целом потенциал. Специалисты пояснили, что в настоящее время перерабатывают около 60 тонн молока за смену, но, работая на полную мощность на существующем оборудовании, могли бы перерабатывать 100 тонн.

"Это значит, что вы загружены наполовину?" - спросил Александр Лукашенко. По словам председателя Витебского облисполкома Александра Субботина, на предприятии есть проблема с очистными сооружениями, и на их строительство, согласно проекту, требуется значительное время. Президент на это потребовал, чтобы через год проблема была решена и все сделано по технологии. Комитету госконтроля глава государства поручил разобраться, какие средства были вложены в это предприятие инвестором.

"Надо разобраться. Если он (инвестор - прим. ред.) хорошо работает и готов тут развивать - ради бога, пусть строит очистные и вперед. Если нет, значит, другой человек, другой инвестор должен делать это. По-хозяйски разберитесь", - поставил задачу Президент.

Глава государства прошел по всему заводу - и вот это точно не по маршруту.

Александр Лукашенко критически отозвался об увиденном, заметив, что руководители местной вертикали недостаточно вовлечены в ситуацию на этом объекте.

В итоге глава государства поручил, чтобы детальную проверку предприятия по производству сыров провели специалисты, в том числе санэпидемслужбы. "Здесь должна быть санстанция и прочие специалисты, которые посмотрят технологию, что тут правильно, неправильно, хранение. Специалисты должны разобраться", - сказал Александр Лукашенко.

Вторая точка - местная хлебопекарня. Был момент - принимали решение ее закрыть. Не самое разумное, с учетом и логистики, и рецептуры. Здесь она своя: традиционные рабочие места - хороший фундамент для экономики в регионах.

Глава государства поручил ответственным должностным лицам взять на контроль вопрос развития пекарни в Копыси, строительства дополнительных площадей и расширения ее мощностей: "Чтобы через год здесь выпекалось столько хлеба, сколько надо. Почему? Потому что я хочу посмотреть, если все будет нормально (а оно будет), надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочих хлеб был (местного производства - прим. ред.)".