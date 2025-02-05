Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке. Об этом сообщает БЕЛТА .

"От имени Правительства и народа Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Шри-Ланку и Беларусь связывают давние дружественные отношения, в основе которых лежат активные межличностные контакты, взаимное уважение и добрая воля во многих сферах, а также взаимодействие на многосторонних форумах", - говорится в поздравлении.