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Президент Узбекистана по телефону поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах

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Фото: пресс-служба Мингорисполкома

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе белорусского лидера.

За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей

Шавкат Мирзиёев тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

Главы государств также обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан год назад.

Тогда была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024-2025 годы.

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