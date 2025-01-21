Президент Узбекистана по телефону поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах

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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе белорусского лидера.
За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей
Шавкат Мирзиёев тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах.
Главы государств также обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан год назад.
Тогда была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024-2025 годы.