Президент Узбекистана по телефону поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств также обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан год назад.



Тогда была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024-2025 годы.