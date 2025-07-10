Президент вручил Гран-при детского музыкального конкурса белоруске Амалии Сухан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" 10 июля вручил главную награду XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск" белоруске Амалии Сухан, пишет БЕЛТА.

По итогам двух конкурсных дней два участника получили одинаковые баллы - по 136. Это белоруска Амалия Сухан и Мираз Нагашибай из Казахстана. Интрига, кто же из них заберет главный приз творческого состязания, держалась до последнего.

Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск" по решению жюри присудили представительнице Беларуси. Юная звездочка покорила судейскую бригаду и зрителей задором и энергетикой, когда пела саундтрек из мультфильма "Король Лев", но в особенности - эмоциональным исполнением "Песни о далекой Родине" из кинофильма "17 мгновений весны", которую девочка представила во второй конкурсный день в сопровождении оркестра. Члены жюри были растроганы до слез, а публика благодарила Амалию, аплодируя стоя.