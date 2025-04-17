Президентом согласовано назначение руководителей местных органов власти в трех районах и Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА.

На должность председателя Дрогичинского райисполкома согласован Сергей Пачко, который ранее занимал должность директора ОАО "Алексеевичи-Агро" в Дрогичинском районе.

Председателем Столинского райисполкома согласован Александр Пачко. До настоящего времени он занимал должность председателя Кобринского райисполкома.

На должность председателя Кобринского районного исполнительного комитета согласован Александр Мойсеюк. Ранее он возглавлял Кобринский районный Совет депутатов.