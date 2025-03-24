Президентский кортеж проедет 25 марта на инаугурацию по проспектам Независимости и Победителей

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта проедет на инаугурацию по двум главным столичным проспектам - Независимости и Победителей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

Кортеж начнет движение в 11:45. Его будет сопровождать эскорт из 9 мотоциклистов.

Как сообщалось БЕЛТА, церемония вступления в должность вновь избранного Президента Александра Лукашенко 25 марта начнется в 12 часов. На церемонию приглашены более 1100 человек.