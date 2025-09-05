3.70 BYN
Президенту Беларуси предложили создать в стране криптобанк
На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития сферы цифровых знаков было озвучено предложение создать в стране криптобанк, сообщает БЕЛТА.
Инициативу провести в стране эксперимент по созданию криптобанка озвучил на мероприятии первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Это предложение, по его словам, было в целом поддержано Президентом. "При этом было обращено внимание, что на уровне Президента должны быть приняты все решения, чтобы потенциальным инвесторам было понятно, как это будет функционировать, во-первых. А во-вторых, гарантии по сути будут на уровне государства и подписаны непосредственно Президентом в форме указа", - сказал Александр Егоров.
Предполагается, что в течение месяца Национальный банк и правительство подготовят соответствующий проект указа, который будет внесен на подпись главе государства.