Президенты Беларуси и Узбекистана обсудили взаимодействие стран на многосторонних площадках

Партнерство между двумя людьми news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b9f670-2ad7-4f61-a0a4-6d443e5ad0c0/conversions/49167220-ef38-42e6-9b7f-82a3b7ec83c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b9f670-2ad7-4f61-a0a4-6d443e5ad0c0/conversions/49167220-ef38-42e6-9b7f-82a3b7ec83c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b9f670-2ad7-4f61-a0a4-6d443e5ad0c0/conversions/49167220-ef38-42e6-9b7f-82a3b7ec83c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b9f670-2ad7-4f61-a0a4-6d443e5ad0c0/conversions/49167220-ef38-42e6-9b7f-82a3b7ec83c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства поздравил своего узбекского коллегу, и день рождения стал поводом обсудить белорусско-узбекские отношения в целом, развитие сотрудничества, реализацию перспективных совместных проектов.

По итогам 2024 года товарооборот между странами превысил 630 млн долларов, а по итогам пяти месяцев текущего года - почти 280 млн долларов. Александр Лукашенко высказал уверенность, что страны сохранят динамику наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева совершить визит в Беларусь, чтобы более подробно обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Стороны также продолжают активную работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита главы белорусского государства в Узбекистан в феврале 2024 года.