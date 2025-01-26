При каком условии Беларусь откажется от размещения "Орешника"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске заявил об условии отказа Беларуси от размещения "Орешника", пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что планы дислоцировать "Орешник" в Беларуси - это в ответ на желание и возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе.
"Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим". Не важно, будет он в Смоленске или в Орше. Для нас не важно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. Если говорить откровенно", - заявил белорусский лидер.