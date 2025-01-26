При каком условии Беларусь откажется от размещения "Орешника"

"Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим". Не важно, будет он в Смоленске или в Орше. Для нас не важно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. Если говорить откровенно", - заявил белорусский лидер.