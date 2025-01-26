"Придет время, над этим подумаем": Лукашенко рассказал, пойдет ли на следующие выборы

Он подчеркнул, что работа Президента - это не то, что "ты власть взял и за нее держишься". "Ты должен забыть свое и сконцентрироваться на государственном. Если по-настоящему. По-настоящему - от всего отрекайся и забывай. Я так понимаю свою миссию Президента", - заявил белорусский лидер.

"Мы будем думать о том, кто будет продолжать эту миссию Президента. Мы никого не будем давить. Это бесполезно. Но будем предлагать кандидатуры те, которые помоложе нас (смена поколений идет) и которые могут удержать тот курс, который мы проводим. Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь. Но это должно быть не только мое мнение", - сказал Александр Лукашенко.