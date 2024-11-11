Присуждены премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Соответствующие указы глава государства подписал 31 декабря, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

За активную деятельность в гуманитарной отрасли, которая содействует укреплению духовных ценностей и моральных традиций белорусского народа, патриотическому воспитанию молодежи, по итогам 2024 года присуждены три премии Президента "За духовное возрождение".

Коллектив Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии удостоен награды за выдающиеся достижения в улучшении качества медицинской помощи, развитие науки и популяризацию идей благотворительности и милосердия, коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств - за активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи и реализацию проекта "Линия памяти. Код войны".

Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске удостоен высокой награды за большой личный вклад в дело духовного просвещения и патриотическое воспитание, увековечивание памяти о погибших в фашистском лагере смерти для советских военнопленных "Шталаг 352".

За выдающиеся достижения в области музыкального, монументального и декоративно-прикладного искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены восемь специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Высокой награды удостоены коллективы:

Молодежного театра эстрады - за значительные достижения в области музыкального искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны;

Гомельского детского социального пансионата "Счастливые улыбки" - за развитие творческого потенциала детей и молодых людей с инвалидностью, интеграцию инклюзивного искусства в культурное пространство страны;

Минского государственного колледжа искусств - за плодотворную работу в области обучения и воспитания творческой молодежи, активную общественно-патриотическую деятельность;

Минского государственного дворца детей и молодежи - за значительные достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения, организацию работы Поста №1 города-героя Минска по несению Почетной Вахты Памяти.

За вклад в реконструкцию мемориального комплекса в память об узниках Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе Гомельской области специальной премией отмечен авторский коллектив в составе начальника бюро главных инженеров проекта ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения "Институт Гомельгражданпроект" Ольги Ачаповской, заведующего научно-просветительным отделом Гомельского областного музея военной славы Виктории Заяц и заведующего филиалом "Мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти" Калинковичского краеведческого музея Зинаиды Хлебовец.

За реализацию международного молодежного патриотического проекта "Дорогами Памяти и Славы" высокой награды удостоены Могилевская областная организация БРСМ, телерадиокомпания "Могилев" и Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р. Романова.