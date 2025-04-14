"Пусть выполняют, если хотят работать здесь" - Лукашенко поручил разобраться с долгостроями в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, поставил задачу разобраться с долгостроями в Минске, и особенно в "Минск-Мире", сообщает БЕЛТА.

Глава государства затронул тему жилищного строительства, напомнив о планах строить жилье преимущественно за пределами Минска, "чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблемы для минчан". "Как здесь вы видите перспективы?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Отдельное внимание Президент обратил на проблему сверхнормативных сроков строительства жилья. "Это недопустимо - долгострои, - подчеркнул глава государства. - У вас их 13, и из них в "Минск-Мире" - 8. Это вообще недопустимо. Они (компания, которая занимается застройкой этого квартала. - Прим. ред.) пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционные соглашения, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь".