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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

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Фото БЕЛТА

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко поступило поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Текст поздравительного послания опубликован на сайте Кремля, сообщает БЕЛТА.

"Отношения между нашими странами, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, динамично развиваются на всех направлениях. Планомерно совершенствуются институты и механизмы Союзного государства", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что в нынешней непростой международной обстановке особое значение имеет координация усилий Москвы и Минска в сферах внешней политики, обороны и безопасности, а также реализация программ, направленных на укрепление финансово-экономического и научно-технологического суверенитета.

"Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи - на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам - счастья и процветания.

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