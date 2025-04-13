"Важно принести пользу стране" - таким тезисом можно охарактеризовать всю прошедшую неделю. Это относится и к субботнику, и к поддержке нашего минского "Динамо", и к визиту премьера Пакистана. 7 дней получились непростыми и с точки зрения графика, и разных акцентов событий. Например, с партнерами из Исламабада договорились о больших проектах по обучению людей - им нужны наши технологии и совместные предприятия. Субботник стал еще и возможностью для журналистов задать актуальные вопросы.

Президент, по сути, сделал срез самых волнующих тем для белорусов. Многие даже российские Telegram-каналы задались вопросом, а как мы примем столько гостей, да еще из Пакистана? Как они будут себя вести? Что будет после введения пошлин Трампа? На эти вопросы и дал ясный ответ белоруский лидер. Самое интересное из официальной повестки и закулисья - в рубрике "Время Первого".

Рабочая неделя во Дворце Независимости началась с интервью Президента МТРК "Мир". Надо понимать, что наши коллеги - это большая компания. Их смотрят больше 180 млн человек. За один эфир можно узнать новости почти всех постсоветских стран. Медиахолдинг. 9 филиалов в разных государствах, центр - в Москве.

Брать интервью приехал Радик Батыршин - МТРК "Мир". О себе говорит в первую очередь даже не как о российском, а даже советском журналисте. И даже коммунистическом. Большая карьера.

Подготовка к такому интервью - само по себе событие. Свет, звук, картинка - проверяются и выстраиваются заранее. Это все бэкстейдж журналистской жизни. Вот, например, артикуляционная разминка.

Вопросы были и политическими, и личными: о безопасности, развитии белорусской экономики, санкциях, сотрудничестве по союзной линии, ЕЭАС, БРИКС.

Из персональных вопросов: о детях, спорте и увлечениях.

Полную версию можно посмотреть в Сети.

Cреда, обычно, для журналистов президентского пула - день работы с документами. Не мы работаем, Президент - но эта стала исключением. Их тоже немало в последнее время, график у первого лица становится только динамичнее. С утра Лукашенко ждали на "Минск-Арене".

"Динамо" сейчас активно сражается за возможность выиграть Кубок Гагарина. По крайней мере впервые белорусы прошли во второй раунд плей-офф КХЛ. Это было общение до того, как ребята улетели в Челябинск. На игру с "Трактором".

Все знают, как Президент поддерживает хоккей. Это и доступные арены, буквально 20 лет назад их вообще не было в Беларуси. И бесплатный детский спорт. И максимальное внимание от самих белорусов - действительно болельщики готовы поддерживать и в поражениях. Это спорт, тут не бывает гарантов, но и, конечно, победы становятся национальной гордостью.

Привез Президент и допустимый допинг. Сало, мед и хлеб. Честно, сказать что пахло вкусно - не сказать ничего.

Хоккеисты улетали на Дальний Восток в пятницу, а в четверг в аэропорту приземлился не менее важный борт - с нашими партнерами из Пакистана.

Этот визит премьер- министра Пакистана был обозначен задолго до - во время визита нашего Президента в Пакистан - в ноябре 2024 года. Шахбаз Шариф, все, о чем договаривались, исполнил. Одна из договоренностей была - приехать семьей. Это имеет большое значение в исламском мире. Старший брат Шахбаза Шарифа - Наваз Шариф - в свое время руководивший Пакистаном, тоже прибыл в Минск. Сразу из аэропорта гости отправились к Александру Лукашенко домой, на ужин.

А уже на следующий день в ожидании лидеров стороны начали переговариваться. Про ужин, тот, кто там присутствовал, тоже поделились впечатлениями: "Это очень редко. Мы уверены, что Президент Лукашенко пригласил в свой дом. Он хотел сообщить не только нашему премьеру, но и народу Пакистана, что видите, какое наше отношение. Что я думаю и как я считаю, что премьер-министр Пакистана, что они самые близкие, как семья", - рассказал Саид Тарик Фатеми, замминистра иностранных дел Пакистана.

Что касается официальной повестки, то к этому моменту уже состоялся в Минске Белорусско-пакистанский бизнес-форум. Нужно понимать, что Пакистан - это больше 240 млн человек - очень емкий рынок. Их сильные стороны - богатые недра, развивающийся АПК, текстильная промышленность и фармацевтика. Вот к слову о текстильной промышленности. Пакистанцы были очень удивлены нашими возможностями.

"Мы можем обсуждать, во-первых, промышленную кооперацию и использовать именно их уже развитую сеть дилерскую на тех континентах, куда мы до сих пор еще, так скажем, не пришли со своим товаром", - поделилась Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром" .

Пока в кулуарах шли переговоры - Дворец готовился ко встрече лидеров. Протокольный церемониал. Каждый раз это вроде бы одни последовательные действия, но каждый раз не перестает удивлять эстетикой.

Первый формат - узкий. На нем тоже был задан тон настроению - близкие люди, доверительные отношения, Шахбаз Шариф заговорил на русском.

Пакистан, как и Беларусь, аграрная страна. Практически половина населения занята в агропромышленном комплексе. Поэтому заинтересованы в приобретении нашей сельхозтехники, оборудования. Договорились организовать сборочные производства. МТЗ, конечно, в их числе.

"Это мы умеем делать и готовы поделиться своим опытом с нашими пакистанскими друзьями. В свою очередь мы будем рады видеть в Беларуси в большем количестве продукты из Пакистана", - сказал глава государства.

Во время это визита проработали и логистику. Это важно принципиально, в том числе для поставок наших продуктов. Сейчас товары поставляются и морским путем, через порты Санкт-Петербурга. Да, автотранспортом дороже, но фактически вдвое быстрее. Такое же удобное регулярное авиасообщение нужно и бизнесу.

"Если мы оперативно создадим воздушный мост между Исламабадом и Минском и поддержим воздушное сообщение, то, я уверен, что мы очень серьезно продвинемся в этом направлении. Тем более если мы будем привлекать трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь (а это будет), для людей нужно быстрое воздушное сообщение".

Пакет документов по конкретным контрактам был подписан и в день визита, и накануне. В нем в том числе и международные договоры по линии обеспечения безопасности и военпрома.

Кстати, по поводу документов и юридической грамотности. Буквально за две недели в Беларуси вышли две директивы. № 11 - о совершенствовании функционирования систем органов власти. Это то, о чем уже говорили, чтобы люди, которые принимают решение на местах, на уровне, например, райисполкомов, могли это делать легче, но и не бесконтрольно. И директива № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства", где зафиксированы принципы, по которым мы живем, с одной стороны. В Беларуси не принято уничтожать памятники, не помнить, что было 20, 50, 80 лет назад или задумываться над тем, а точно ли вся эта территория наша. А с другой - определен путь, "куда мы идем" - к высоконравственному, стабильному, высококвалифицированному обществу. Это же не происходит само по себе. С пониманием ценности "быть белорусом".

Хорошие, нужные документы со словом "директива". Как будто бы не указ и не распоряжение. Есть такие вредные люди, для них минутка юридической грамотности. Директива - это и есть указ просто программного характера. Не то чтобы мы настаиваем на знаниях матчасти, просто хотим помочь.

Чем закончилась эта неделя? Большим субботником.

Президент в этом году работал на территории будущего Национального исторического музея и парка Народного единства. Экс-аквапарк "Дримлэнд" переживает новый виток в своей истории. Стройка считается молодежной, здесь работают и студотряды. Конечно, поучаствовали и в закладке капсулы.

Разговоры, что субботник - это "пережиток прошлого" или что кто-то кого-то заставляет, уже даже как-то и неловко объяснять. Белорусы так живут, мы же привыкли держать в порядке землю, свои участки, соседу помочь. Кто из нас с удовольствием может выйти в грязный двор? Никто. Президент не исключение. Своим примером показывает и уж точно не под какую-то определенную дату в календаре: и на земле поработать, и дрова, и косьба. Вместе с командой, которая берет пример, каждый день рядом, заложили дубовую аллею. 80 деревьев в честь 80-летия Великой Победы.

Президент для всех покажет технологию и дело пошло.

Как только пул заметил скамейки, стало понятно, Президент согласился пообщаться с журналистами. Геополитическая повестка держит всех в напряжении. Решается судьба Украины. Трамп стращает пошлинами даже союзников. Плюс выборы у Запада - как будем дружить. Президент даст свой прогноз.

"Пришел Трамп, ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа - Европейский союз. Лидеры Европейского союза, главы государств против Трампа воевали на выборах, вот им Трамп долг отдает. Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают. Понятно, плацдарм для того, чтобы против нас, против России и других стран. Польша - это удобный плацдарм. Но Трамп проводит свою политику. Поляки притихли. Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя. Поэтому у них такая политика - сиюминутная, ситуативная. Нет цельной концепции. Это очень опасно", - заявил белорусский лидер.