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Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ноября подписал Указ № 429, которым вносятся изменения в Указ № 27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций".
Документ принят в целях повышения заработной платы таких работников с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с Указом руководителям бюджетных организаций предоставлено право по согласованию с профсоюзом утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено типовыми штатными расписаниями и нормативами численности.
Предусмотрена возможность устанавливать работникам бюджетных организаций индивидуальные доплаты за выполнение дополнительных трудовых обязанностей (с их согласия) по оптимизированным должностям.
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