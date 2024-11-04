Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ноября подписал Указ № 429, которым вносятся изменения в Указ № 27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций".

Документ принят в целях повышения заработной платы таких работников с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с Указом руководителям бюджетных организаций предоставлено право по согласованию с профсоюзом утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено типовыми штатными расписаниями и нормативами численности.