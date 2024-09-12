Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента

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Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены работники сельскохозяйственной отрасли.

Соответствующие Указ № 406 и распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей работникам сферы сельского хозяйства присвоены ордена, медали, почетные звания и благодарности.

Ордена Трудовой Славы удостоен директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" Оршанского района Александр Фирсин, ордена Почета - трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства ОАО "Торгуны" Докшицкого района и ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района Вячеслав Аникович и Николай Дрозд.

В числе награжденных медалью "За трудовые заслуги" - главный агроном ОАО "Новоселки-Лучай" Поставского района Елена Костюк и директор Могилевской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений - главный государственный инспектор Сергей Марфель.

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" присвоено трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства КСУП "Нива-Барсуки" Кировского района Александру Петранкову.