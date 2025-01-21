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Рахмон по телефону поздравил Лукашенко с победой и высоким результатом на выборах

Рахмон по телефону поздравил Лукашенко с победой и высоким результатом на выборах

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе белорусского лидера.

За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей

Президент Таджикистана поздравил белорусского коллегу с победой и высоким результатом на прошедших президентских выборах.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.

ТаджикистанАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси