Рахмон по телефону поздравил Лукашенко с победой и высоким результатом на выборах

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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе белорусского лидера.
За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей
Президент Таджикистана поздравил белорусского коллегу с победой и высоким результатом на прошедших президентских выборах.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.