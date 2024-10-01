Расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса белорусские власти не позволили и не позволят

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса не позволили и не позволят. Об этом он сказал 1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает БЕЛТА.

"Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам Президента (эта кампания по нападкам Беларусь уже началась, вы это знаете). Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по "свержению режима" и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые пять лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим", - заявил белорусский лидер.