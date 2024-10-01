3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса белорусские власти не позволили и не позволят
- Важно
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса не позволили и не позволят. Об этом он сказал 1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает БЕЛТА.
"Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам Президента (эта кампания по нападкам Беларусь уже началась, вы это знаете). Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по "свержению режима" и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые пять лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим", - заявил белорусский лидер.
"Наших людей не нужно агитировать за Беларусь. Они понимают, что сами и есть эта Беларусь. Сильная, стабильная и независимая. Только белорусский народ вправе решать свою судьбу, нравится это кому-то или нет", - заявил Президент.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ