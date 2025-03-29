Рокировки в вертикали власти: в Беларуси два новых губернатора и новый министр

Президент продолжает формировать команду. Именно 31 марта закрыты "губернаторские слоты" и в результате рокировки сразу определен на должность новый министр энергетики. Глава государства назначил Юрия Караева председателем Гродненского облисполкома. Поручение: продолжать держать дисциплину. Область приграничная, военный опыт губернатора здесь как нельзя кстати. Губернатором Минской области стал Алексей Кушнаренко. Ранее он занимал должность министра энергетики. Сегодня ее уже занял Денис Мороз. В беседе с чиновниками Александр Лукашенко поставил конкретные задачи и развеял опасения насчет опыта руководителей на новых местах.

Учитывая, что большинство должностей определены Президентом еще до выборов, можно сказать, что Александр Лукашенко доформировывает команду. Экс-губернаторы Александр Турчин и Владимир Караник получили высокие должности в правительстве. Соответственно нужно было определиться, кто возглавит Минскую и Гродненскую области.

Лукашенко назначил Караева губернатором Гродненской области

Юрий Караев на протяжении нескольких недель был и.о. в западном регионе. Теперь официально губернатор.

Кто не знает Юрия Хаджимуратовича?! Генерал, бывший министр внутренних дел, в самое непростое время (в 2020 году) в должности помощника Президента вместе с Владимиром Караником стал наводить порядки в западном регионе. Уважаемый человек, авторитетный руководитель, такие сильные люди нужны в команде.

Президент о порядке и технологической дисциплине в Гродненской области

"Вас уважают, я это знаю. И вы как-то прижились там как на своей родной земле. Меня это радует", - напутствовал Александр Лукашенко.

"Порядок и дисциплину Вы держите там, Вы знаете, что без дисциплины и порядка, без технологической дисциплины мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать, - отметил глава государства. - Как сложится Ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю Вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит, надо, это должно быть сделано. И Вы это можете делать".

"Поэтому из ряда кандидатур, которые предлагались, я все-таки принял решение назначить вас губернатором Гродненской области. Естественно, депутаты областного совета вас еще там потерзают, согласно закону. Но они о вас хорошего мнения. Меня это радует", - подчеркнул Президент.

4,5 года назад, когда Президент назначил Юрий Караева на Гродненщину, хватало разговоров. Мол, глава МВД и помощником в регион. Это вообще как?!

Там ведь и в сельском хозяйстве надо разбираться, постоянные командировки и соседи специфичные. Впрочем, стиль Юрия Караева - решать вопросы по-военному - прижился. И дальше будет очень кстати.

Президент начнет разговор именно с проблем.

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В ходе назначения Юрия Караева Александр Лукашенко высказал порцию критики по показателям работы в регионе, хоть область считается в стране передовой.

В частности, не выполняются некоторые прогнозные показатели. "За январь-февраль, т.е. за эти 2 месяца 2 показателя не выполнены. Валовой региональный продукт 2 % не дотянули до 100. А вообще 5 % до плановых показателей Гродненская область не дотянула. И производство продукции сельского хозяйства вы где-то под процент не додали, - заметил глава государства. - Я, конечно, понимаю, что уровень вашего сельского хозяйства в регионе очень высокий и добавлять к этому сложнее, чем в других областях. Но показатели надо выполнять. Вы как человек военный лучше всех это понимаете. Тут, может быть, не столько ваша вина, сколько в целом руководства области и бывшего губернатора. Но, я полагаю, что ответ на этот вопрос должен быть".

Президент также обратил внимание на сокращение численности занятых в экономике, что свойственно и для других регионов. "Это плохо, но, возможно, Вы и такой численностью справляетесь", - отметил Александр Лукашенко.

Обратил внимание глава государства и на показатель темпа роста строительно-монтажных работ в области за 2024 год, который не выполняется больше чем на 17 %. "Единственная область, которая не обеспечила данный показатель", - констатировал белорусский лидер.

"Поставлена задача - ежегодно с 2025 года обеспечивать валовой сбор у вас зерновых, зернобобовых, кукурузы 2,5 млн т. Тут хоть умри, но такой показатель надо достичь", - отметил Президент.

Еще один негативный факт - падеж крупного рогатого скота на 11 % выше уровня 2023 года. "За что - за что, но за падеж скота спрос будет жесточайший и с других, и с вашей области. У других еще печальнее", - предупредил Александр Лукашенко.

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Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Надо искать точки роста. Смотреть, на чем можно еще увеличивать свои показатели, потому что БелАЭС, "Азот" высокую планку задали. Теперь, чтобы ее повышать, нужно вводить новые прорывные проекты, пусть небольшие, мелкие, те же в рамках "один район - один проект", чтобы задержать людей в сельской местности, как в Островце. Высокая зарплата на высокотехнологичном производстве, конечно же, с сопутствующим жильем и сопутствующими элементами благ цивилизации - это способно удержать людей в райцентрах, в районах. Мы должны к этому стремиться".

Губернатор Минской области теперь Алексей Кушнаренко. Бывший министр энергетики, которого Президент назначил лишь в августе 2024 года, отныне глава огромного сельскохозяйственного региона. Хотя в биографии Кушнаренко что ни должность - все связано с большой энергетикой. Но это такой продуманный ход Президента.

Посещение Президентом предприятия "Газовик-Сипаково"

Лет 6 назад Александр Лукашенко посещал в Могилевской области предприятие "Газовик-Сипаково". Алексей Кушнаренко был в той командировке и докладывал главе государства, будучи еще в должности гендиректора ПО "Белтопгаз". Предприятие сельскохозяйственное, уже тогда Президент присмотрелся, да и в Минэнергетики хватает подведомственных сельхозпредприятий.

Президент о назначении Кушнаренко губернатором Минской области

Так что сказать, что "губернатор не в аграрной теме" уж точно нельзя.

На примере Гродненской и Минской областей Президент хочет посмотреть, что получится, когда регион будет возглавлять не специалист именно в аграрной сфере. "Хотя и Караев (Юрий Караев, который возглавил Гродненскую область. - Прим. ред.) столкнулся с сельским хозяйством, пять лет помощником работал. Все говорят, что он там любил сельское хозяйство", - сказал Александр Лукашенко.

Президент высказал мнение, что Алексею Кушнаренко в целом не чуждо сельское хозяйство: "Я по глазам заметил. С тех пор я присматриваюсь к твоей работе и подумал о том, что вот эти простые деревенские трудяги - это как раз тебе будет по душе".

Задачи для губернатора столичного региона

Срез задач для нового губернатора - экономика Минской области, сельское хозяйство, агрогородки. Не снимает глава государства спрос и за программу "Один район - один проект".

Президент: главное - это результат

"Еще одна такая "акалічнасць" (обстоятельство. - Прим. ред.), как говорят в Беларуси: у нас в характере войти в ситуацию, пожалеть и прочее. Да, мы будем входить в ситуацию аграриев и их жалеть, но нужен результат", - заявил белорусский лидер.

"Это же не дело, что мне вот докладывают: сокращается численность (это как у всех) - рост падежа крупного рогатого скота. Вот я уверен, что ты этому внимание будешь уделять серьезное. Потому что это не в твоем характере (допускать такие недочеты. - Прим. ред.). Валовой сбор надо 3 млн т иметь", - обратил внимание глава государства на недостатки в регионе.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

"Высокая очень планка уже достигнутых результатов специалистов и руководства области во главе с Александром Генриховичем. Я свою миссию вижу как руководителя - сохранить все, что было создано в области и сделано с теми высокими результатами. И соответственно приумножить эти результаты".

В кабинет к Президенту Кушнаренко зашел вместе с Денисом Морозом, который теперь министр энергетики. Человек из науки - кандидат технических наук, доцент. У бывшего руководителя Минэнергетики Президент спросил, не помешает ли в работе новому министру отсутствие "приземленной практики"?

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"Очень серьезное назначение. Вы, Алексей Иванович (Алексей Кушнаренко. - Прим. ред.), уверены, что Денис справится с работой министра?" - спросил Президент.

"Так точно, товарищ Президент. Я Дениса Равильевича давно знаю. И не сомневаюсь в его профессиональной компетенции, в его возможностях, его знаниях, опыте, которые позволят энергосистему выстроить так, как она должна работать", - ответил Алексей Кушнаренко.

Александр Лукашенко поинтересовался, не помешает ли отсутствие у Дениса Мороза некоторого практического опыта: "Что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?"

"В его случае, я думаю, что нет. Потому что он - человек обучаемый", - уверенно ответил Алексей Кушнаренко.

Глава государства в этой связи заметил, что Денис Мороз сам даже учил людей, имея в виду опыт его работы в Гомельском государственном техническом университете, а также Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-ИНСТИТУТ".

Алексей Кушнаренко заверил, что его преемник способен и умеет работать в команде специалистов, которые будут его окружать, обладая необходимым практическим опытом.

"А специалисты, как ты сказал, и министерство примут его как руководителя? Это же энергетика. Вы же все умные, способные, талантливые. Это очень серьезная отрасль. Примут ли там его подчиненные?" - продолжил спрашивать глава государства.

Но и на этот вопрос Алексей Кушнаренко ответил утвердительно.

"Учитывая, что вице-премьер у нас еще энергетик (Виктор Каранкевич, который и сам ранее возглавлял Минэнерго. - Прим. ред.), думаю, что отрасль не упадет. Хотя мы вложились прилично в энергетику. Будет плохо, если в твою бытность министром там что-то обрушится", - обратился Александр Лукашенко к Денису Морозу.

"Не допустим", - заверил новый министр.

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Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Сейчас наступает как раз период стратегического планирования на следующий цикл, это 2026-2030 годы. Мы ставим для себя такие системные задачи, как дальнейшее повышение надежности систем электроснабжения. Мы ставим для себя задачи обсуждения и представления доклада для главы государства о строительстве второй белорусской атомной электростанции. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта".

Президент продолжает формировать команду

Сформирована сильная команда экономистов и в Администрации Президента, и в правительстве. Теперь есть губернаторский пул. Соперничество (в хорошем смысле) всегда присутствует в их среде. Для дела это только к лучшему.