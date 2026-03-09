Рыженков: Мы нащупали магистральные линии в торговле с Ганой и Того

Александр Лукашенко уверен в возможности достижения товарооборота между Беларусью и Узбекистаном в 2 млрд долларов. Об этом заявил Президент в ходе встречи с послом этой центральноазиатской республики в нашей стране.

Глава государства отметил, что сегодня есть что обсудить с учетом подготовки планируемого визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"Думаю, к этому времени мы актуализируем все наши вопросы, обобщив их и выработав план на ближайшую и среднесрочную перспективу. Отношения развиваются неплохо. Особенно в плане визита последнего нашей правительственной делегации во главе с премьер-министром в вашу страну, - сказал Президент. - Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем 2-миллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать, от сельского хозяйства до машиностроения - это все нужно густонаселенному узбекскому государству".

Белорусские специалисты готовы помочь Узбекистану в строительстве АЭС

Президент отмечает, что дальнейшая работа будет сфокусирована по нескольким важным направлениям. Это сельское хозяйство, машиностроение, атомная энергетика. Александр Лукашенко предложил Узбекистану помощь белорусских специалистов в строительстве АЭС.

"Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Сядут (представители узбекской стороны - прим. ред.) со специалистами, поговорят - министр даст команду. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции. Будем стараться, чтобы наши специалисты оказали вам посильную помощь. Вы сами увидите, в чем мы можем быть вам интересны", - сказал Президент.

Узбекистан - один из наших ключевых партнеров в Центральной Азии. Товарооборот в прошлом году составил более 850 млн долларов.

Доклад главы МИД Президенту Беларуси

9 марта Президент принял с докладом министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова по итогам его визитов в страны Африки - Того и Гану. В разговоре речь шла о развитии сотрудничества со странами Африканского континента в целом.

Президент: Африка - это будущее

"Африка - это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Поэтому вот последняя твоя командировка. И кратко, мы об этом еще будем говорить, что удалось нам достичь в Африке и какие направления с какими странами мы готовы сегодня развивать. Но, самое главное, надо помнить, что мы ж не империя, мы ж не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное", - заявил белорусский лидер.

"Я часто привожу Оман (в качестве примера - прим. ред.). С территории Омана можно работать на всю Восточную Африку. Тем более у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги", - добавил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь в целом уже определилась с ключевыми партнерами в разных частях Африки. Например, на севере это Египет и Алжир. "Думаю, Ливия на ноги встанет", - отметил глава государства.

На востоке, как уже отмечалось, есть возможность работать с рядом стран с помощью Омана.

На юге Африки Беларусь начала неплохо сотрудничать с Зимбабве, есть возможность подключения к этому процессу Мозамбика.

Итоги визита главы МИД в страны Африки

Глава МИД в разговоре с журналистами отметил, что белорусский лидер уделяет пристальное внимание развитию сотрудничества с Африкой и говорит, что Беларусь давно должна была туда прийти. Также стало известно, что Беларусь рассчитывает на кратный рост торговли с африканскими Того и Ганой по ряду направлений.

"Не скажу, что мы делаем только первые шаги (в Африке - прим. ред.), но в некоторых странах делаем только первые шаги. С этой точки зрения в Гану и Того были первые в истории дипломатических отношений визиты на уровне министра иностранных дел", - отметил он.

До настоящего времени правовая база с этими странами фактически отсутствовала, значимых контрактов прежде не было, а торговля носила точечный характер. "Сегодня можно говорить, что мы нащупали определенные направления, магистральные линии в работе с этими государствами", - заявил Максим Рыженков.