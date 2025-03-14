Самые яркие моменты интервью Александра Лукашенко Ольге Скабеевой

Александр Лукашенко дал большое интервью российской журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой. Союзные отношения Беларуси и России, будущее многополярного мира. Затронули в ходе беседы и тему Украины. Особенно горячая тема - предложение США о 30-дневном перемирии. Вот что думает Первый.

По словам главы государства, предложенное США 30-дневное перемирие - это само по себе не новинка. Но важно, как оно будет реализовано. "В чем прав Владимир Владимирович: хорошо - перемирие, не стреляем, не убиваем, а что вы будете делать в Украине в это время? Да, украинцы поставят вопрос: а россияне что будут делать? В России сложнее проконтролировать. ВПК будет производить танки, снаряды, боеприпасы. Да, к линии фронта не потащат их. Ну на складе будут и так далее. Кто запретит? Никто. Вопрос: как это проконтролировать со стороны украинцев и Запада?" - сказал Александр Лукашенко. Также стоит вопрос о том, не будут ли в течение этого месячного перемирия поставляться вооружения в Украину. "Перемирие. А в это время в Жешуве в Польше накопилось определенное количество оружия, боеприпасов. Американцы сняли сейчас всякие запреты - об этом Трамп объявил. Вы что, будете пичкать оружием и еще наемников туда перекидывать в течение 30 дней, а потом начнем воевать по новой? Еще больше людей погибнет, неизвестно, что будет. Поэтому много вопросов", - констатировал глава государства. Александр Лукашенко еще раз повторил свой тезис о том, что американцы на данный момент не имеют четко очерченного плана по украинской теме. "Они нащупывают какие-то вопросы, щупают почву. Пусть так. Но в результате они хотят начертать какой-то план действий - американцы, - заявил он.

Также острой вопрос - нынешний "ястребиный" подход Европейского союза к конфликту в Украине. Президент Франции Макрон, представители Германии и других стран поддержали план милитаризации ЕС на 800 млрд евро. К чему готовятся?

Главу государства спросили насчет заявлений в Евросоюзе, что через пять лет будет большая война. "Может, им это надо? А я вам скажу, что никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет, - уверен Александр Лукашенко. - Понимаешь, мы наелись на этом примере (речь о конфликте в Украине. - Прим.ред). И даже ты, Оля, боец самый настоящий (сейчас война в СМИ идет жесточайшая), ты что, поддержала бы через пять лет войну против Польши? Нет, зачем это нам надо? Это им надо, чтобы напрягать ситуацию". Александр Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 млрд (предлагаемый главой Еврокомиссии план перевооружения на 800 млрд евро. - Прим.ред). Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - отметил глава государства. "Слушайте, ну если бы собирались, то я бы точно знал, потому что вся операция (была бы через белорусскую территорию. - Прим.ред) - полторы тысячи граница с прибалтами и поляками. У нас таких планов нет, - заверил белорусский лидер. - Однажды я с Путиным обсуждал проблему по европейцам, когда они нас начали пугать, что они закроют Балтику, и Россия не сможет торговать по Балтике. Я так в шутку говорю: "Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши". Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают".

При этом в Евросоюзе слышат голос разума из Беларуси. Отдельные политики готовы к большому диалогу, но пока не могут об этом заявить публично. Об этом тоже рассказал Президент Беларуси.

"На Украине кто договороспособный? Никто. А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко.

"Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить", - добавил Лукашенко.