Семейный обед с Си Цзиньпином, стадион в подарок, визит Патриарха - в рубрике "Время Первого"

Со 2 по 4 июня состоялся визит Президента Беларуси в Китай. В Поднебесную белорусский лидер приезжал в 15-й раз. В Пекине уже стемнело, когда приземлился белорусский борт номер один.

Китайская сторона, пожалуй, как никто щепетильно подходит к организации встречи. Случайностей не бывает. Четкий протокол и говорящие детали. Например, у трапа белорусского Президента приветствовали министр науки и технологий КНР. Именно под знаком инноваций проходит в наших странах этот год. В Пекин Александр Лукашенко въехал в сопровождении 11 мотоциклистов.

К прилету Лукашенко готовили и резиденцию для проживания. Живописное место в сердце столицы. Иероглифы на стене по случаю с глубоким смыслом - значат счастье и благополучие для стран.

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Китайская сторона внимательно относится к визиту и к деталям. И вот в месте, где жил Президент Беларуси во время визита, сразу в день прилета подняли белорусский флаг.

Еще до рукопожатий с Председателем КНР у Александра Лукашенко в Пекине были намечены встречи. С минимальной публичностью, но максимально прагматичные. В Китае немало представителей деловых кругов, которые готовы работать с Беларусью. Там и прозвучало, что будут обсуждать лидеры.

На переговорах с представителями китайских деловых кругов в Пекине Президент сказал: "Один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси".

На переговоры с самого утра выезжал представительский автомобиль "Хунцы" с ВИП-пассажиром. И съемочная группа "Первого информационного" успела заметить, с каким настроем Лукашенко направлялся на встречу.

Это был особый доверительный формат разговора - дружеская и семейная встреча. В резиденции Председателя КНР (а по сути дома) белорусский Президент был впервые. Так что по ходу с интересом смотрел и на антураж.

О делах лидеры скажут, но коротко. И чтобы успеть услышать все, прессе придется потолкаться - и тут напор СМИ можно понять.

Александр Лукашенко, Си Цзиньпин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ca271a-3444-4114-ac6b-3b3e01ab9e51/conversions/89ef79ee-791c-498c-8e69-ba62cfa81a34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ca271a-3444-4114-ac6b-3b3e01ab9e51/conversions/89ef79ee-791c-498c-8e69-ba62cfa81a34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ca271a-3444-4114-ac6b-3b3e01ab9e51/conversions/89ef79ee-791c-498c-8e69-ba62cfa81a34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ca271a-3444-4114-ac6b-3b3e01ab9e51/conversions/89ef79ee-791c-498c-8e69-ba62cfa81a34-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, еще 5 лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать".

"Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок. В этом убеждены многие-многие народы. Главы государств, с которыми я встречался, мне об этом говорили", - рассказал Александр Лукашенко.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Между нашими странами все крепнет традиционная дружба. А также укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах. Мы сохраняем тесные контакты и координацию в международных делах. Будь то в рамках ШОС, ООН".

Саммит Шанхайской организации пройдет осенью. К сентябрю Александра Лукашенко снова ждут в Китае. Пройдет и парад. Но чтобы узнать, как прошла встреча, журналисты, прячась от пекинского солнца, ждали под крылом президентского боинга.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1526b5fd-751e-4857-9dd1-42a1526b827b/conversions/d5f45209-7f0c-493d-8209-52f0e083d80a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1526b5fd-751e-4857-9dd1-42a1526b827b/conversions/d5f45209-7f0c-493d-8209-52f0e083d80a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1526b5fd-751e-4857-9dd1-42a1526b827b/conversions/d5f45209-7f0c-493d-8209-52f0e083d80a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1526b5fd-751e-4857-9dd1-42a1526b827b/conversions/d5f45209-7f0c-493d-8209-52f0e083d80a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все прошло как нельзя лучше, - сказал Александр Лукашенко. - Договорились о том, что мы должны интенсифицировать наши отношения. МИД говорит, они готовы к этому. Мы тем более, деваться некуда. Поэтому очень удачно. Особо не афишируем наши встречи с нужными для нас людьми, которые готовы с нами работать. Как Си Цзиньпин старый мой друг, говорит, что надо делать все быстро, иногда спокойно, но тихо. Так мы и работаем. Это такая своеобразная встреча. Семейная встреча в узком кругу. Не официальная, не рабочая, семейная. Но, тем не менее, китайцы есть китайцы. Они организовали это по высшему уровню. Молодцы!"

И раз уж лидеры открывают окно возможностей, то это означает и новые поручения для правительства и дипломатов.

"Я считаю, что визит был успешен. А главное, для них коридор расширен. Действуйте! Поэтому я и говорю послу: "Головой отвечаете за отношения с Китаем. Это для нас новые возможности", - подчеркнул белорусский лидер.

Еще раньше Китай поставил для себя задачу из "фабрики мира" превратиться в колыбель инноваций. Получается - КНР лидер в 37 из 44 технологических областей, где оборонка и космос, робототехника, энергетика, биотехнологии, передовые материалы... Пекин намерен стать первым и в сфере искусственного интеллекта.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"У них технологии фантастические. Во-первых, потому что они сами вкладывают огромные деньги в НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), это является фундаментом технологий. У них сегодня - в этом году не знаю, а в прошлом году патенты научных разработок в ИИ уже опережают ежегодно регистрируемые патенты США, что говорит о том, что это высокотхнологичная страна. Нам этого не хватает. Финансово мы не могли вкладывать столько денег в научно-исследовательские разработки. Китай сегодня готов с нами ими поделиться. Поэтому на нашу машиностроительную отрасль еще с постсоветских времен, на наши компетенции, которые есть (конструкторские кадры, технологические кадры, инженерные кадры у нас на высочайшем уровне), когда на эту базу положатся те технологии, которых сегодня достиг Китай, это будет прорыв. Как скоро это может быть?"

"Сегодня Си Цзиньпин Президенту Беларуси сказал, что они готовы по всем направлениям углубляться и расширяться. Мой вывод - все зависит от нас, скорость исключительно зависит от нашей расторопности и готовности быстро впитывать инновации", - уверен первый заместитель премьер-министра Беларуси.

Первый вице-премьер пролил свет и на непубличную часть переговоров.

Николай Снопков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a516cf98-3f0f-41e2-a2da-0a940a595390/conversions/a151a038-9776-46c4-8a73-4d2ea54a372c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a516cf98-3f0f-41e2-a2da-0a940a595390/conversions/a151a038-9776-46c4-8a73-4d2ea54a372c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a516cf98-3f0f-41e2-a2da-0a940a595390/conversions/a151a038-9776-46c4-8a73-4d2ea54a372c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a516cf98-3f0f-41e2-a2da-0a940a595390/conversions/a151a038-9776-46c4-8a73-4d2ea54a372c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Снопков:

"На рабочей встрече товарищ Си Цзиньпин сказал фразу, я просто ее повторю: "Мой друг, у нас с тобой особое отношение, поэтому и обед у нас сегодня будет семейным. И впервые в истории на этом семейном обеде вот в таком ключе с иностранным лидером будет присутствовать моя дочь". Как вы думаете, какие отношения и в какой атмосфере проходил визит, встреча, обед, когда была его дочь, когда была госпожа Пэн Лиюань, когда был товарищ Си Цзиньпин сам? Встретились два друга, встретились два лидера, встретились два человека, у которых энергия одинаковая. Это не пафос, они едины в понимании жизни, в понимании политики, в понимании развития, в понимании ответственности за свои народы. Встреча была душевная, встреча была чудесная, встреча была фантастическая".

Китайская дипломатия всегда отличалась сдержанностью и осторожностью. Но позиция руководства КНР звучит понятно.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Как и вы, как и наша страна, никогда не подчиняемся какому-либо международному гегемонизму, политике травли. Вместе мы защищаем международные справедливость и равенство".

Сгладить эффект санкций - это поняли и на Востоке, и в Союзном государстве - помогает технологическая независимость.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Мы с момента ввода санкций уже нашли пути, как их решать с помощью именно наших друзей - Китайской Народной Республики, Российской Федерации. И здесь главное было вовремя переориентировать наши торговые потоки. Сейчас решаем (и успешно решаем) вопросы по инвестициям, по поставкам оборудования. Я думаю, санкции - это дело временное. И уже многие страны понимают, что это путь в никуда. И мы видим, насколько меняется мир с каждым днем. И, конечно, в этом изменении особую роль играет Китай. Они, как надежный друг, нас поддерживают, поддерживают во всех направлениях и стараются выстроить такие взаимоотношения, чтобы наша экономика развивалась".

Наглядный пример того, как работают договоренности лидеров и как воплощаются в жизнь большие проекты, можно было и на неделе увидеть своими глазами в Минске - в столице открылся новый Национальный футбольный стадион.

Александр Лукашенко 7 июня по дороге на церемонию торжественного открытия Национального футбольного стадиона предложил поставить в Минске памятник Председателю КНР Си Цзиньпину.

Без шума и громких анонсов Минск и Пекин претворяют в жизнь глобальные задумки - от современных производств до социальных объектов.

Открыт и работает построенный китайцами бассейн. На церемонии Александр Лукашенко напомнил и историю появления арены.

Он рассказал, как принималось решение о строительстве в столице этого спортивного объекта: "И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым, но очень надежным другом - Председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он так по-китайски (китайцы - люди очень спокойные, взвешенные) в конце того, как я поделился мыслями, сказал: мы подумаем".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f753b5-4e17-46d9-8034-6b0bc45ad62f/conversions/4f11e239-3ae3-48fe-928f-029e3af6849d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f753b5-4e17-46d9-8034-6b0bc45ad62f/conversions/4f11e239-3ae3-48fe-928f-029e3af6849d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f753b5-4e17-46d9-8034-6b0bc45ad62f/conversions/4f11e239-3ae3-48fe-928f-029e3af6849d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f753b5-4e17-46d9-8034-6b0bc45ad62f/conversions/4f11e239-3ae3-48fe-928f-029e3af6849d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во время очередного визита главы государства в Китай Си Цзиньпин неожиданно продемонстрировал ему два макета - бассейна международного уровня и футбольного стадиона. Председатель КНР тогда заявил, что строительство этих объектов будет подарком для белорусского народа.

Чжан Цзяшэн, заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР, вице-президент Олимпийского комитета КНР:

"Открытие футбольного стадиона - это не только значимый проект технико-экономического взаимодействия, но и яркий пример политического доверия и глубокой дружбы между нашими народами".

Такая грандиозная спортивная площадка нужна и городу, и стране. Здесь могут проходить матчи мирового уровня.

"Думал, надо же для своей "профессии" (а моя профессия - это не хоккей, а футбол, вы об этом знаете) построить национальный стадион, - сказал белорусский лидер. - Когда-то же наша сборная наконец-то покажет класс игры и будет играть так, как следует!"

Сергей Ковальчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fec269-6a32-4942-b895-b8d05c606b5a/conversions/a288c01a-1379-431f-ac98-9cfe2e82fa9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fec269-6a32-4942-b895-b8d05c606b5a/conversions/a288c01a-1379-431f-ac98-9cfe2e82fa9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fec269-6a32-4942-b895-b8d05c606b5a/conversions/a288c01a-1379-431f-ac98-9cfe2e82fa9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fec269-6a32-4942-b895-b8d05c606b5a/conversions/a288c01a-1379-431f-ac98-9cfe2e82fa9c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Футбол у нас есть, но его надо немножко переформатировать. И я думаю, этот футбол даст импульс. Вы посмотрите, пляжный футбол. Мы могли предположить, что в финале чемпионата мира будет играть Бразилия и Беларусь? Мини-футбол. Вышли на чемпионат Европы, победив сильную сборную Италии. Я думаю, что и в этом футболе есть хорошее будущее благодаря вот этому стадиону".

Команды выходили на поле с боевым настроем. Первый матч на новом стадионе сыграли молодежки - сборные Беларуси и Китая разошлись мировой ничьей. Александр Лукашенко на трибуне как всегда болел за своих, но и китайских ребят поддерживал.

В спорте, как и в политике, побеждает дружба.

Не менее ответственно и щепетильно, чем в Китае, высоких гостей встречают и во Дворце Независимости. Даже красную ковровую дорожку стелют под линейку.

По случаю знаковой даты для православного мира - 900-летия полоцкого Спасо-Евфрасиниевского монастыря - в Беларусь прибыл Патриарх Кирилл. К Президенту приехал не с пустыми руками: Святейший Владыка вручил Александру Лукашенко орден - одну из высших наград Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл поблагодарил Александра Лукашенко за то, что происходит в близкой его сердцу Беларуси: "Огромные перемены в жизни страны. И не только экономические, не только благосостояние народа, но и вообще общая атмосфера".

Когда разговор о делах житейских и духовных уже начали, награду бережно уложили в шкатулку, чтобы разместить во Дворце Независимости. Беларусь всегда была и остается примером религиозного согласия. Она понимает ценность духовного единства и противостоит масштабным попыткам разорвать живые связи.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee241285-02b1-4838-82ce-6485822de8cf/conversions/5993fa00-8c23-4f9f-89a5-242b4d0d412d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee241285-02b1-4838-82ce-6485822de8cf/conversions/5993fa00-8c23-4f9f-89a5-242b4d0d412d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee241285-02b1-4838-82ce-6485822de8cf/conversions/5993fa00-8c23-4f9f-89a5-242b4d0d412d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee241285-02b1-4838-82ce-6485822de8cf/conversions/5993fa00-8c23-4f9f-89a5-242b4d0d412d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

"Мы как Союзное государство должны совместно оберегать наш народ от всякого рода агрессии для того, чтобы сохранить нашу свободу, сохранить исторические отношения, которые связывают русских и белорусов, и, конечно, поддерживать в этом отношении наших лидеров, которые ясно заявляют о готовности идти путем дальнейшего развития отношений между Россией и Беларусью".

"Всякий раздрай, он ослабляет. Раздрай - это разделение. Поэтому разделение в духовной сфере, в религиозной сфере - это очень опасный фактор. Мы знаем это на примере того, что произошло в Украине. Все началось с этой духовной сферы. Но кончилось тем и кончается тем, что мы сейчас видим", - отметил Патриарх.

Одна из последних инициатив Президента - создать для каждой конфессии свой центр в Беларуси. Для самой многочисленной — православной - такой уже создали в Жировичах.

"Уверен, что Вы отдаете должное спокойствию и тишине, в которой развивается наша страна. Хотя, Вы видите, как бывало это ранее, и даже на нашей с Вами памяти - не все спокойно вокруг Беларуси. Всегда кому-то что-то неймется. Но мы стараемся заповеди Господа не нарушать в Беларуси. Поэтому нам удается реализовывать эти (начинания и устремления. - Прим. ред.) и жить более или менее спокойно", - сказал глава государства на встрече с Патриархом.